OM, Gerets : "Villas Boas ne doit pas changer"

Très populaire depuis son passage à l'Olympique de Marseille, l'ancien entraîneur belge porte un regard bienveillant sur l'OM d'André Villas Boas.

Deuxième de , l' a l'occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants ce vendredi soir en battant Brest. L'OM réalise un début de saison plutôt convaincant et ce grâce à la patte de son nouveau technicien : André Villas Boas. Dans une interview accordée à Football, Eric Gerets a avoué garder un oeil sur son ancien club, l'Olympique de Marseille, et a un regard bienveillant sur le travail effectué par le Portugais depuis son arrivée au club l'été dernier.

"Je ne suis pas à la télé, mais j'écoute tout. Les résultats, les commentaires, les analyses...Je n'oublie pas l'OM. Je le connais via le travail qu'il a fait en et au , mais je ne le connais pas personnellement. Pas encore, en tout cas, parce que ma femme et moi allons bientôt voir un match de Marseille et peut-être qu'on aura la possibilité de se voir et de boire un verre ensemble (rires)", a déclaré l'ancien technicien belge.

"Si tu imites quelqu'un, ça te retombe sur la gueule"

L'article continue ci-dessous

"En tout cas, c'est un entraîneur qui a eu du succès dans le passé en travaillant à sa manière. Il faut qu'il garde ça, il ne faut pas qu'il change pour faire plaisir aux autres. C'est vital pour un entraîneur de l'OM ? Oui, c'est capital. Si tu essaies d'imiter quelqu'un, ça marche pour quelques semaines ou quelques mois, mais au bout du compte, ça te retombe sur la gueule...", a ajouté Eric Gerets, désormais retiré du football.

L'ancien entraîneur belge de l'Olympique de Marseille reste lucide et au moment de donner des conseils à l'entraîneur portugais, il a simplement indiqué que les bons résultats devaient être la priorité pour lui : "Mes conseils pour André Villas Boas ? Gagner des matches (rires). C'est la seule chose que je peux lui souhaiter. Mais c'est un entraîneur qui est fort intelligent. Il n'a certainement pas besoin de mes conseils..".

Eric Gerets est revenu sur sa relation forte avec l'OM : "Je crois que depuis que j'ai été à Marseille, l'amour est réciproque avec les supporters et ça, personne ne peut me l'enlever. J'ai essayé de faire mon job le mieux possible et ça a marché. Malheureusement pas assez pour être champion. C'est mon grand regret. Mais je crois que si on fait le calcul des deux années où j'ai été entraîneur, ce n'est pas trop mal quand même ! Plus tard, on a pu profiter un peu de ces belles années. Sans formuler de critique négative à celui qui a repris mon job l'année suivante (Didier Deschamps), je crois que cela a été un peu plus facile que ça ne l'aurait été sans ses deux années avec moi".