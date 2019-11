OM - André Villas-Boas : "Continuer à creuser l'écart si Paris fait son travail"

En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM entendait poursuivre sur la belle série actuelle, et conforter la place de dauphin du PSG.

Vainqueur de dimanche dernier grâce à des buts de Dario Benedetto et Nemanja Radonjic (0-2), l' a récupéré la deuxième place du classement. Les Phocéens comptent vingt-cinq points en quatorze matches de championnat et poursuivent leur marche en avant.



Présent en conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas, l'entraîneur des Marseillais, espérait que la réception du vendredi soir (20h45) en ouverture de la 15ème journée de , permette à ses protégés de consolider leur statut de dauphin. Confirmation attendue.

"Petit à petit, les victoires donnent de la confiance à tout le monde"

"Il faut rester deuxième le plus longtemps possible. Il y a des adversaires proches de nous qui jouent Paris jusqu'à Noël. Donc, on peut continuer à creuser l'écart si Paris fait son travail. On peut prendre un peu d'avance sur les poursuivants. Et on a une belle opportunité contre Brest", a d'abord déclaré le Portugais, avant de louer l'état d'esprit de ses joueurs, parvenus à redresser la tête après des périodes plus compliquées il y a quelques semaines.

"Quand je suis arrivé cet été et que j'ai regardé l'équipe avec Luiz Gustavo et Thauvin, le podium était une obligation. L'effectif a changé et Thauvin est blessé. Mais on a de la qualité, on est dans un bon état d'esprit. Petit à petit, les victoires donnent de la confiance à tout le monde. Avec un calendrier qui semble bien pour nous en décembre, j'espère qu'on va arriver en très bonne position à Noël. La capacité de réponse après les défaites contre le PSG (0-4) et (1-2, en ) a été le plus important. Cela a été un moment difficile et on a donné une bonne réponse", s'est félicité André Villas-Boas. L'optimisme est de retour à Marseille.