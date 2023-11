OM : Gattuso va donner plus de temps de jeu à cette pépite

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso travaille à faire exploser une jeune pépite du club phocéen.

Samedi prochain, l’Olympique de Marseille fera son retour sur le terrain après la trêve internationale. En effet, les Phocéens seront en déplacement à Strasbourg (21 heures) dans le cadre de la treizième journée du championnat de France.

L’OM va se relancer

Battu par le RC Lens (1-0) lors de la précédente journée de la Ligue 1 de France, l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer, samedi, lors du déplacement à Strasbourg comptant pour la 13e journée du championnat de France. Nouvel entraîneur du club du Sud de la France, Gennaro Gattuso va relancer une pépite de l’équipe réserve.

Bilal Nadir, l’heure de la révélation ?

Arrivé au sein de l’Olympique de Marseille à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice, Bilal Nadir commence à impressionner les dirigeants de la formation olympienne. Le jeune milieu central franco-marocain pourrait accumuler plus de temps de jeu avec l’équipe professionnelle de l’OM.

S’il a déjà fait quatre apparitions cette saison avec l’Olympique de Marseille, notamment deux matchs joués en Ligue 1 et autant en Ligue Europa, Nadir est un jeune joueur qu’apprécie énormément Gennaro Gattuso. Le technicien italien, dès son arrivée, l’a intégré au groupe pro.

Dans les colonnes du quotidien régional La Provence, l’ancien formateur de Bilal Nadir à Nice, Patrick Cordoba, révèle quelques qualités du joueur de 19 ans. « Je suis même surpris qu’il apparaisse aussi tard dans l’effectif. Il a un super pied gauche et une réelle intelligence de jeu. C’est un vrai joueur de football, un gagneur. Il était parfois un peu bougon comme beaucoup d’ados. Il n’acceptait pas la défaite ni d’être remplacé. Il était très exigeant envers lui et les autres, le détail était important pour lui, et il était bien entouré par sa famille », a-t-il confié au quotidien local.

A en croire les informations de La Provence, un des coéquipiers de Bilal Nadir voit une vraie progression de la part du milieu de terrain. Ce dernier pourrait donc grappiller quelques places dans la hiérarchie. Cette mise au point de l’ancien formateur de Nadir pourrait inciter Gattuso, coach de l’OM, à donner plus de temps de jeu au jeune milieu de terrain.