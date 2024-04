OM, Gasset donne des nouvelles sur l’infirmerie avant Nice

Alors que l’Olympique de Marseille était décimé depuis quelques semaines, le coach phocéen apporte quelques bonnes nouvelles.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille joue contre l’OGC Nice dans le cadre de la rencontre en retard de la 29e journée de Ligue 1. En conférence de presse à la veille de ce match, l’entraîneur français de la formation phocéenne donne des nouvelles des joueurs à l’infirmerie.

Gasset rassure pour Harit

Dépité depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille retrouve peu à peu ses joueurs pour le reste de la saison. Après avoir obtenu le match nul à Toulouse (2-2) lors de la récente journée de Ligue 1, le club phocéen peut compter sur deux joueurs de son effectif qui séjournaient à l’infirmerie du club avant le derby du Sud. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset annonce le retour de Jonathan Clauss et d’Amine Harit.

« Clauss, oui. Harit, oui. Mbemba non, Sarr, non. Amine (absent à l'entraînement, Ndlr) a comme une allergie, le docteur a préféré le traiter localement, il n'y aura aucun problème pour demain contre Nice », a déclaré l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Gasset n'a pas trouvé "la formule" à l'extérieur

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset n’a récolté que quatre points à l’extérieur (victoire 1-5 à Clermont et nul 2-2 à Toulouse). L’ancien coach des Girondins de Bordeaux reconnaît qu’il fait moins bon que ses prédécesseurs à l’extérieur en Ligue 1 cette saison. Pour Gasset, l’équipe phocéenne est deux fois meilleure qu’à l’extérieur.

« Il faut gagner des matchs. Je n'ai pas trouvé la formule comme mes prédécesseurs à l'extérieur. On a pris quatre points en quatre matchs. C'est largement insuffisant. Par contre, au Vélodrome, on a un supplément d'âme et on fait ce qu'il faut », a ajouté Gasset en conférence de presse.