OM, Gasset dévoile ses plans pour s’offrir Villarreal

Jean-Louis Gasset a dévoilé le schéma mis en place pour battre la Villarreal en match aller des 8es de finale de Ligue Europa, ce jeudi soir.

Ce soir (21 heures) du jeudi 7 mars 2024, l’Olympique de Marseille est l’hôte de la Villarreal dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. En prélude à ce choc, le nouvel entraîneur des Phocéens, Jean-Louis Gasset, vient de dévoiler les clés pour prendre une option pour les quarts de finale.

Gattuso prévient ses joueurs

Même si sa nomination n’aurait pas été approuvée par le président Pablo Longoria, Jean-Louis Gasset fait du bon boulot jusque-là avec trois victoires de rang depuis qu’il a pris les rênes de la formation phocéenne. S’il reconnaît que l’équipe a commis des erreurs par le passé tant en championnat qu’en Europe avant son arrivée, le technicien français veut amener les siens à corriger celles-ci afin de faire une bonne suite de saison.

« Il faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait et leur expliquer en vidéo qu'on a fait des erreurs qui ont lancé ou relancé l'adversaire. Face à des adversaires de haut niveau, il faudra gommer ces erreurs, sinon ça ne suffira plus si on veut faire une belle fin de saison, comme on se l'est promis », a lancé l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Les clés pour battre Villarreal

Reconnaissant les forces de son adversaire de ce jeudi soir en Ligue Europa, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne s’inquiète pas pour autant. L’homme de 70 ans, en conférence de presse à la veille de cette rencontre, a dévoilé les clés, selon lui, pour tenter de s’offrir Marcelino et sa bande afin de prendre une option pour les quarts de finale. « Le maître mot, c'est l'intensité, l'agressivité », a dévoilé Gasset, qui se méfie tout de même de son adversaire.

« Techniquement, ils sont très forts. Ils ont des joueurs au milieu très habiles, des attaquants très efficaces. Un peu comme nous, ils se sont remis dans la bonne dynamique. À nous de faire sentir qu'on est là aussi avec des arguments, de l'expérience, des joueurs qui savent ce qu'est la Coupe d'Europe, et on a notre public qui va nous inciter à nous surpasser. On doit prendre une option conséquente dès le match aller. Pour ça, il faut jouer », a ajouté l’ancien coach de Montpellier.