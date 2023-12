OM : Bonne nouvelle pour Gattuso avant Clermont

Gennaro Gattuso vient de recevoir une bonne nouvelle avant le match de l’OM contre Clermont.

L’Olympique de Marseille affronte Clermont dimanche à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. L’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, dispose désormais d’une option de plus en attaque pour ce match.

Getty

Un joueur de retour, Gattuso se frotte les mains

Alors qu’il devait faire sans Jonathan Clauss et Iliman Ndiaye contre Clermont, Gennaro Gattuso pourra compter sur l’un d’eux au moins. Suspendus pour trois matchs après son exclusion face au Stade Rennais (victoire 2-0 de l’OM, ndlr), Iliman Ndiaye a vu sa peine être réduite. Le CNOSF a donné raison l’OM qui avait déposé un recours pour obtenir la réduction de la sanction à l’encontre de son joueur. Suspendu initialement pour trois matchs ferme, le Sénégalais est désormais condamné à deux matchs de suspension plus un avec sursis. Une peine déjà purgé par Ndiaye qui était absent de l’effectif marseillais contre Lyon et Lorient. Ainsi, l’ancien joueur de Sheffield United est disponible pour le match contre Clermont, dimanche.

L'article continue ci-dessous

Des débuts cauchemardesques pour Iliman Ndiaye à l’OM

Iliman Ndiaye n’est pas encore à son avantage cette saison. Depuis son arrivée à l’OM cet été, le Sénégalais est auteur d’un seul but en plus de deux passes décisives. Les performances de l’ancien joueur de Sheffield United sont également en demi-teinte. Ce qui lui vaut les critiques les plus acerbes des supporters et des observateurs du championnat français.

Getty

« Iliman Ndiaye est lamentable. On a payé 18 millions d’euros pour voir ça ? On a défoncé des ailiers qui avaient pourtant fait de biens meilleurs matchs que lui. Expliquez-moi la différence entre De la Fuente, Radonjic et Ndiaye ? Et bien moi je vous la donne, la différence, c’est qu’il y en a un qui a fait des jongles à St-Charles », déclarait le journaliste Romain Hearing dans le talk du Phocéen il y a quelques semaines. Le retour de Ndiaye est également un casse-tête pour Gattuso qui va devoir lui trouver une place dans son système. Et ça, Bruno Cheyrou l’avait vu venir. « Il va falloir digérer les absences, celles de Ndiaye, à qui cette organisation irait comme un gant (…), alors que le rythme ne va pas baisser d’ici la trêve », prévenait l’ancien de l’OM il y a quelques jours dans les colonnes de La Provence.