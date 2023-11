OM : Un journaliste détruit Iliman Ndiaye

24 heures après le nul de l’OM contre Strasbourg et les propos de Gattuso, Iliman Ndiaye en a eu pour son compte ce dimanche.

L’Olympique de Marseille est sous le feu des critiques depuis le début saison. Non seulement, le club n’arrive pas à aligner de bons résultats, mais ces recrues ne donnent toujours pas satisfaction non plus. Après Pierre-Emérick Aubameyang et Vitinha, c’est au tour d’Iliman Ndiaye, de passer à la barre des critiques. Et le Sénégalais en a pris cher.

Romain Hearing démolit Iliman Ndiaye

Contrairement à Gennaro Gattuso qui a détruit tous ses joueurs samedi, Romain Hearing, lui, s’est acharné sur un joueur en particulier. Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye n’a marqué qu’à une seule reprise en plus de deux passes décisives cette saison. Pas assez pour un joueur qui évolue à l’OM. « Iliman Ndiaye est lamentable. On a payé 18 millions d’euros pour voir ça ? On a défoncé des ailiers qui avaient pourtant fait de biens meilleurs matchs que lui. Expliquez-moi la différence entre De la Fuente, Radonjic et Ndiaye ? Et bien moi je vous la donne, la différence, c’est qu’il y en a un qui a fait des jongles à St-Charles », déclare Romain Hearing dans le talk du Phocéen.

Hearing indique la porte de l’OM à Ndiaye

Selon le journaliste français, Iliman Ndiaye ne mérite plus d’évolue sous les couleurs phocéennes. Romain Hearing ne veut plus voir le Sénégalais à l’OM, ni dans aucune autre équipe de Ligue 1. « Ouvrons les yeux, c'est faible. Il a été titulaire 15 fois cette saison, moi cet hiver, je le vends 3 millions d'euros à qui en veut. Venez le chercher ! Que Sheffield vienne le reprendre, ou Brentford. J'avais envie de me hyper sur cette histoire, mais là, c'est catastrophique. Même à Strasbourg ou à Metz, il ne jouerait pas. Moses Simon à Nantes le broie », conclut Hearing, pas très fan du joueur.