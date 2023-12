Ligue 1 : Bruno Cheyrou allume l’OM

Ancien joueur de l’OM, Bruno Cheyrou n’est pas encore convaincu par le retour en forme des Phocéens.

Après un début de saison poussif, l’OM est revenu à la course aux compétitions européennes. Les Phocéens viennent d’enchainer quatre victoires de suite dont trois en Ligue 1. Mais ce retour en forme ne fait pas encore l’unanimité dans le rang des observateurs du championnat français.

Bruno Cheyrou ne s’enflamme pas pour l’OM

L’Olympique de Marseille a beau enchaîner des victoires, il lui faudra beaucoup plus pour convaincre Bruno Cheyrou. L’ancien international français estime que l’OM se relève parce qu’il affronte des équipes moins fortes. « Rivaliser avec les équipes de tête ? C’est difficile à dire. Il faut déjà se satisfaire de cette superbe série de victoires, de l’excellente dynamique à domicile, qui va renforcer le soutien des supporters, de cette capacité nouvelle à marquer beaucoup de buts et du nouveau système tactique. Ils ont été dominants du fait de l’opposition qui n’a pas été fantastique, ni contre Lyon, ni contre Lorient. Après, c’est sûr qu’il faudra voir ce que ça donne face à une équipe plus dominante », a déclaré Bruno Cheyrou dans les colonnes de La Provence.

Cheyrou emboite le pas à Gattuso

Face à Lorient dimanche, les Marseillais n’ont été bons qu’une mi-temps. Une attitude décriée au sein même du groupe phocéen par l’entraineur Gattuso et le défenseur Balerdi. Cette inconstance de l’OM dans le même match a attiré également l’attention de Bruno Cheyrou. « Il va falloir digérer les absences, celles de Ndiaye, à qui cette organisation irait comme un gant, de Kondogbia et Rongier, alors que le rythme ne va pas baisser d’ici la trêve. Quoi qu’il en soit, l’OM traverse cette période de manière très positive. Et pourquoi ne pas surfer sur ce qu’il se passe en ce moment, même s’il ne reste que trois matches d’ici la trêve. Il va falloir donner un dernier coup de cravache, malgré la fatigue que j’ai ressentie en deuxième période. Après… Ça reste un phénomène attendu », a ajouté l’ancien des Girondins de Bordeaux.