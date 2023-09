OM : Abardonado dévoile son style de jeu contre le PSG

Le classique entre le PSG et l’OM s’annonce bouillant. Avant le choc, le coach intérimaire de Marseille dévoile son style de jeu.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 de France. Nouvel entraîneur de l’OM, Jacques Abardonado annonce les couleurs contre le club francilien.

Un style de jeu agressif annoncé contre le PSG

Le duel est lancé avant le coup d’envoi prévu pour ce dimanche à 20h45. Nouveau coach de l’Olympique de Marseille après la démission de Marcelino, Jacques Abardonado se prépare à diriger son deuxième match à la tête de la barre technique de la formation phocéenne. Après son match nul (3-3) contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, jeudi, Abardonado est en déplacement au Parc des Princes ce dimanche en sixième journée de Ligue 1.

Avant le classique très attendu par les supporters des deux clubs et tous les amoureux du championnat de France, le nouvel entraîneur olympien lance le duel. L’ancien défenseur de l’OGC Nice et de Lorient annonce son style de jeu contre le groupe dirigé par Luis Enrique. En conférence de presse, ce samedi, le technicien français souligne qu’il jouera un jeu agressif contre Mbappé et ses coéquipiers.

"Le style que je veux ? Comme quand j'étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n'ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Chaque match a son histoire, Paris est un grand d'Europe. On sait ce qu'on doit faire", a déclaré l’entraîneur de 45 ans en conférence de presse.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. En effet, interrogé sur sa nomination comme intérimaire à la tête de l’Olympique de Marseille en attendant un entraîneur principal, Jacques Abardonado n’a pas caché sa joie.

"Aucune info. Je suis à la disposition du club. Si je dois repartir demain avec la N3, ce sera avec grand plaisir. Pour moi c'est une opportunité. Le calendrier fait qu'on affronte Paris, on va essayer d'être le plus performant. C'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est une joie en tant que jeune Marseillais de se présenter face au grand PSG, en espérant prendre du plaisir. On y va pour aller chercher un résultat", a-t-il ajouté.