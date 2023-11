OL : Rothen broie Fabio Grosso

Pas très apprécié de Jérôme Rothen, l’entraineur lyonnais, Fabio Grosso, a encore été la cible des attaques de l’ancien joueur du PSG, lundi.

L’Olympique Lyonnais est dans le flou cette saison. Le club vit un cauchemar. Alors qu’il a enfin pu remporter une victoire avant la trêve (1-0 contre Rennes, ndlr), l’OL est retombé dans ses travers avec une défaite contre Lille dimanche (0-2). Derniers de Ligue 1, les Gones présentent de pâles copies lors des rencontres. Le premier responsable de cette situation indexé, c’est l’entraineur Fabio Grosso, qui a essuyé une nouvelle fois, les critiques de Jérôme Rothen.

Grosso n’a pas le niveau pour l’OL selon Rothen

Jérôme Rothen n’est pas fan de Fabio Grosso. Et, il l’a encore fait savoir lundi dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien joueur du PSG et de Monaco estime que Grosso n’a pas le niveau pour entrainer l’OL. « Est-ce qu’un autre entraîneur ferait mieux à l'OL? Il ne ferait pas pire déjà, c’est clair et net », lance-t-il. Jérôme Rothen avait révélé peu après l’arrivée de Grosso, des crises à l’interne avec des joueurs qui ne seraient pas contents de l’entraineur italien. En voyant les matchs de Lyon et les attitudes des joueurs, l’ancien international français constate que ces informations se confirment. « Moi je ne reviens pas sur toutes les infos que j’avais pu sortir il y a quelques semaines, mais tout se confirme. Ceux qui ont dit ‘’il a été trop loin’’ à l’arrivée, ça se confirme. Les joueurs, tu ne les sens pas soudés derrière leur entraîneur, sinon tu ne montres pas de telles attitudes par moments. On les voit amorphes physiquement, amorphes techniquement… Il n’y a rien dans cette équipe », poursuit Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen dézingue Fabio Grosso

Le match contre Lille dimanche a été marqué par plusieurs faits surprenants notamment le réajustement tactique de Grosso…à quatre reprises. En plus de cela, l’entraineur de l’OL a opéré des changements incompréhensibles à la pause avec la sortie d’Alexandre Lacazette. Des choix que ne comprend pas Jérôme Rothen qui fustige le technicien italien. « Évidemment, les joueurs sont en première ligne, et c’est à eux de se prendre en main. Quand tu as le niveau bas de classement de L1, voire de L2, c’est compliqué de te greffer des pieds ou un cerveau pour aller plus vite et voir plus vite. Ça, c’est la première chose. Mais après il y a ce que dégage l’entraîneur. Tu regardes le match, même si tu ne connais pas très bien le football, tu te dis ‘’pourquoi, à chaque fois que ça ne va pas bien, à la mi-temps il change trois joueurs?’’. Et après il change de tactique en deuxième période, alors que c’est là où ils se procurent le plus d’occasions. Je ne vois pas pourquoi il va changer tactiquement à ce moment-là. Il n’y a rien », martèle Rothen.

La crise est inévitable entre Grosso et ses cadres

La sortie d’Alexandre Lacazette à la mi-temps est un choix tactique comme l’a souligné Fabio Grosso lui-même, en fin de match. Mais pour Rothen, c’est plutôt la confirmation de la cassure entre l’Italien et les cadres de l’Olympique Lyonnais. « Je le trouve à côté de la plaque dans ses conférences de presse. Il nous parle de regarder les équipes dans le ventre mou, mais regarde déjà les équipes à la lutte avec toi pour le maintien. Franchement, là t’es au fond du gouffre, le club est très, très malade. Pour un entraîneur qui est là depuis deux mois environ, qui a fait autant d’essais… Tu n’as aucune base. Tous les joueurs qui peuvent t’offrir des certitudes par leur expérience, tu te les es mis à dos en les mettant en concurrence avec des joueurs de Ligue 2 », conclut Jérôme Rothen.