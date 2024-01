OL – Rennes (2-3) : Pierre Sage répond aux sifflets des supporters

Battus par les Rennais, vendredi soir, les joueurs de l’OL ont été sifflés par les supporters lyonnais. L’entraîneur Pierre Sage répond à ceux-ci.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais accueillait le Stade Rennais en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 de France. Mais les Gones ont été impuissants devant leurs milliers de supporters car ils ont été corrigés par les Rouge et Noir sur le score de 2-3 au coup de sifflet final. Déçus et en colère après cette nouvelle défaite, les supporters ont sifflé leurs joueurs.

Henrique et Tolisso donnent raison aux supporters

Menés (0-3) à la pause, les joueurs de l’Olympique Lyonnais n’avaient remonté que deux buts et n'ont pu éviter la 11e défaite de la saison en Ligue 1, vendredi. Hués par leurs supporters à la pause avec une bronca, les joueurs sont allés échanger avec ceux-ci au pied du virage sud, Dejan Lovren et Anthony Lopes en tête. En zone mixte, au micro de Prime Video, Henrique, premier buteur de l’OL ce soir-là, et Tolisso ont compris la peine des supporters.

Henrique : « Les supporters ont dit qu’ils n’allaient pas nous lâcher, qu’ils seraient toujours là pour nous. Ils étaient plus de 40 000 ce soir, c’est incroyable. Ils nous ont poussé tout le match. On a senti ça. On sait qu’on n’a pas été bons en première période. Les supporters avaient raison ».

Tolisso : « La première mi-temps, on a vu ce qu’il ne fallait pas faire. On a travaillé après le match contre Le Havre, mais on voulait revenir fort devant notre public. On a été à la ramasse, mais on a changé de dispositif après la pause et il manque ce but pour au moins obtenir un point. Les supporters nous soutiennent, mais il y a un sentiment de honte d’aller devant eux. On a essayé de pousser pour revenir, mais bon. Les supporters n’abandonnent pas, nous non plus. Il faut que le mental soit fort. On se doit de relever la tête et essayer d’aller de l’avant. Je suis dépité, après c’est le temps d’encaisser. Il va falloir digérer cela pour ce week-end, avant un gros match la semaine prochaine ».

Sage répond à la colère des supporters

En conférence de presse après la deuxième défaite de la nouvelle année en championnat, l’entraîneur de la formation rhodanienne regrette une première mi-temps très pauvre en matière de rendements. Mais le technicien français reconnaît que ses joueurs avaient fini par se relever en seconde mi-temps, ce qui a donné les deux buts.

« En première mi-temps, ce n’était pas des prises de risque, mais des prises d’initiatives "pauvres". On voulait jouer avec des ingrédients qui ne sont pas dignes d’un match de Ligue 1 d’une équipe qui joue le maintien devant son public. A l’inverse, en deuxième période, même si le match était quasiment perdu, on a montré le visage d’une équipe qui était dynamique, qui enchaînait vite (…) J’ai envie de leur présenter mes excuses dans un premier temps (aux supporters, ndlr), par rapport à notre première mi-temps. Elle n’est pas digne de ce qu’est l’OL dans notre situation. Je tiens aussi à les remercier car ils nous ont accompagnés sur cette deuxième mi-temps », a déclaré Pierre Sage, avant de s’adresser aux supporters.

« L’espoir est revenu, leurs encouragements nous ont poussé pour marquer ce deuxième but et tenter d’inscrire le troisième. Les sifflets de la première mi-temps sont complètement mérités. J’avais à titre personnel honte, mais je pense que les joueurs aussi. Avant de revenir au score, je leur ai dit dans les vestiaires que c’était un problème d’amour propre. On se devait de faire une mi-temps digne d’une équipe dans notre situation et digne du club qu’on doit être, pas du club qu’on pense être », a ajouté le technicien français.

Battu à nouveau, vendredi, l’Olympique Lyonnais (16e, 16 points) est à deux longueurs de Clermont Foot (17e, 14 points), qui reçoit le Racing Club de Strasbourg, ce dimanche (15 heures).