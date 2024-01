Lyon – Rennes : L’OL tombe devant les Bretons (2-3)

L’OL affrontait Rennes vendredi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Score final, 2-3.

L’Olympique Lyonnais recevait le Stade Rennais vendredi en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Face à une équipe rennaise qui retrouve des couleurs, les Gones perdent trois nouveaux points dans la course au maintien malgré un meilleur visage en seconde mi-temps.

Un premier acte à sens unique

Rennes a mis la pression sur Lyon d’entrée de jeu obligeant même les attaquants lyonnais à l’instar de Lacazette à revenir défendre derrière. L’OL est parvenu ensuite à garder le ballon pendant quelques minutes et s’est même offert quelques occasions avec Caqueret (17e) et Fofana (20e), sans réussite. Alors que Rennes n’avait marqué que 5 buts à l’extérieur cette saison, les Bretons ont déroulé dans le premier acte.

A la 22e minute, Martin Terrier ouvrait le score sur une belle frappe après un échange avec Doué (0-1). Les Rennais ont privé ensuite les Gones du ballon pour le reste de la première mi-temps. Ce qui sera fatal pour l’OL puisque Rennes enchainait avec deux nouveaux buts. Désiré Doué doublait d’abord la mise (0-2, 37e) avant que Martin Terrier n’aille de son doublé (0-3, 41e). L’OL encaissait ainsi un troisième but sur trois tirs cadrés avant de rentrer aux vestiaires.

Trop tard pour l’OL

De retour des vestiaires, l’OL se présentait avec un visage métamorphosé, aidé par les changements tactiques de Pierre Sage qui n’a pas hésité à renvoyer Cherki, Diawara et Fofana sur le banc. Cette fois-ci, ce sont les Gones qui ont mis la pression et n’ont d’ailleurs pas tardé à matérialiser leur temps fort. C’est Henrique qui lançait la révolte en trompant Mandanda après une passe de Maitland-Niles (1-3, 56e).

Revigorés, les Gones assiégeaient ensuite le camp rennais mais avaient du mal à sauter à nouveau, le verrou breton. Ils y sont parvenus toutefois dans le dernier quart d’heure avec Alexandre Lacazette qui réduisait l’écart à la 78e (2-3). L’OL poussait ensuite mais n’est pas parvenu à marquer le but de l’égalisation. Les hommes de Pierre Sage restent 16e avec 16 points et perdent encore des points précieux dans la course au maintien. Rennes (9e, 25 pts) de son coté, confirme son regain de forme avec une nouvelle victoire après avoir battu Nice la journée précédente.