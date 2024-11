OL : Pierre Sage sur la sellette, John Textor n’en peut plus

Le président de l’Olympique Lyonnais n’est plus satisfait de ce que lui propose le coach Pierre Sage.

Le torchon brûle entre le président John Textor et son entraîneur Pierre Sage, qui ne serait plus l’homme de la situation. Reconduit sur le banc olympien en début de saison après avoir eu son diplôme d’entraîneur pendant les vacances, Pierre Sage pourrait ne pas faire long feu à la tête des Gones. L’homme d’affaires américain fait déjà savoir son mécontentement du mode de fonctionnement de son coach.

Textor critique et menace Sage

Venu en pompier la saison dernière pour sauver l’Olympique Lyonnais de la relégation après les départs respectifs de Laurent Blanc et de Fabio Grosso, Pierre Sage ne serait plus celui qu’il faut pour le banc de touche lyonnais. A quelques heures du coup d’envoi du match contre Reims, ce samedi (21h) en 12e journée de Ligue 1, des critiques du président de l’OL, John Textor, envers son entraîneur, ont fuité. Le propriétaire des Gones critiques en effet le système de jeu de Pierre Sage, notamment lors de la défaite contre Besiktas (0-1) au Groupama Stadium en Ligue Europa.

Aussi, le dirigeant américain a perdu les pédales, comme le rapporte L'Équipe Magazine après le match nul concédé à Hoffenheim (2-2), le 7 novembre dernier, toujours en Ligue Europa. « On a fait une première période pourrie et il (Pierre Sage, Ndlr) n’a pas changé le système, pourquoi ? Ensuite, on a été menés et on est restés à trois derrière jusqu’au bout, je ne comprends pas. C’est incompréhensible », a déclaré John Textor, qui est agacé par certains choix de Pierre Sage.