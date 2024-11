Reims - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Reims et Lyon s’affrontent samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Trois jours après la fin de la trêve internationale, la Ligue 1 a repris son envol ce vendredi avec les rencontres de la douzième journée. Un nouvel épisode qui propose des affiches alléchantes à l’instar du choc entre le Stade de Reims et l’Olympique Lyonnais. Les deux équipes seront aux prises ce samedi dans un match non moins important pour la suite de la saison.

Reims - OL, deux équipes qui ont besoin de prouver

7e de Ligue 1, Reims réalise un début de saison probant. Le club champenois doit d’ailleurs sa position au classement à ses 5 victoires et 2 nuls (4 défaites) en 11 matchs cette saison. Mais les hommes de Luka Elsner ont levé le pied ces dernières semaines en enchainant trois défaites de suite avant de se reprendre lors de la dernière journée contre Le Havre (0-3). Une victoire sur laquelle Reims devra s’appuyer afin d’obtenir un résultat positif contre l’OL, samedi.

Du côté de Lyon, la confiance est de nouveau de mise. En tout cas, sur le plan sportif, le club rhodanien a repris confiance en s’imposant contre Saint-Etienne dans le derby du Rhône lors de la journée précédente (1-0). Une victoire qui a fait oublier les trois quatre dernières rencontres sans succès de l’OL, toutes compétitions confondues. A présent, il faudra que les Gones prouvent qu’ils sont capables d’enchainer les victoires en s’imposant contre Reims, samedi.

Horaire et lieu du match

Reims – Lyon

12e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Auguste Delaune

A 21h française

Les compos probables du match Reims - Lyon

Reims : Diouf - Kipré, Henry, De Smet, Akieme - Atangana, Am. Koné, Munetsi - Ito, Diakité, Nakamura

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match Reims - Lyon ?

La rencontre entre le Stade de Reims et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce samedi 23 novembre à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.