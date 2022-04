OL : Peter Bosz déjà conquis par sa recrue, Tetê

Arrivé il y une semaine à l'Olympique Lyonnais, Tetê a connu des débuts de rêves avec sa nouvelle équipe. Prêté par le Shakhtar Donetsk à l'OL pour pouvoir jouer au football en raison de la situation dramatique dans laquelle se trouve l'Ukraine, le Brésilien figurait déjà dans le groupe pour affronter Angers, seulement quelques jours après sa signature, et a offert le but de la victoire à son équipe lors de son entrée en jeu au Groupama Stadium.

Tetê pas prêt à débuter contre West-Ham

En conférence de presse avant le quart de finale de Ligue Europa contre West-Ham, Peter Bosz a encensé Tetê : "Il ne peut pas mieux faire. Il a marqué après deux minutes. C'est pas mal pour son premier match. Il ne s'est pas entraîné longtemps avec le groupe. Il a besoin d'un peu plus de temps. On l'a fait entrer quinze minutes, mais les entraînements vont l'aider. Ce ne sera pas demain. J'espère bientôt. On a vu les qualités qu'il a, pas seulement le but qu'il a marqué mais à l'entraînement".

OL-Angers (3-2) - Tetê sauve Lyon pour son premier match !

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais attend plus de ses joueurs dans le jeu que face à Angers : "Nous sommes très contents avec les trois points, mais pas avec le jeu. Nous avons prouvé cette saison qu’on pouvait mieux jouer. Nous n’avons pas été bons dans tous les compartiments du jeu face à Angers et il ne faudra pas faire la même chose contre West Ham."

"Si on gagne tous les matchs, tout est possible"

Avec le classement actuel de l'OL, Peter Bosz est conscient qu'une qualification à la Ligue des champions pour la saison prochaine via la Coupe d'Europe en la remportant est une option à ne pas négliger : "C'est le chemin le plus court. Jusqu'à présent, on a bien fait en Europe, il faut continuer comme ça. Mais je ne pense pas à ça, il faut penser d'abord au match de demain. Si on gagne tous les matchs, tout est possible. Et notre objectif est de gagner tous les matchs. Ce n'est pas seulement à la maison qu'il faut faire de bons résultats. On a fait un bon résultat à Porto à l'extérieur. Demain, on est là pour gagner ce match. Moi, je veux toujours gagner".

"On a très bien joué en Europe cette saison et il faut continuer comme ça. De mon côté, je ne pense pas à la saison prochaine, car je suis focalisé sur la rencontre de demain. C’est le plus important pour nous actuellement. En championnat, c’est vrai que cela devient de plus en plus compliqué. Si nos concurrents continuent de gagner, cela sera très compliqué, mais tant que nous gagnons tous nos matchs, nous avons encore une chance", a ajouté le Néerlandais.

Peter Bosz est conscient de la difficulté qui attend son équipe face à West-Ham : "Houssem a raison, les joueurs de West-Ham sont plus athlétiques. Ils font une très bonne saison et prennent de bons résultats à la maison. Ils font les choses ensemble et sont très consistants dans chaque secteur de leur jeu. Mais nous avons déjà rencontré de bonnes équipes cette saison. De plus en Europe, il faut faire des bons résultats à l’extérieur même sans la règle du but à l'extérieur. Nous avons eu un bon résultat à Porto et cela montre l’importance de ce match. Je veux gagner tous les matchs, si cela est possible."