OL-Angers (3-2) - Tetê sauve Lyon pour son premier match !

Premier match, premier but. Prêté par le Shakhtar Donetsk mardi, Tetê s’est mis les supporters dans la poche dès ce dimanche en offrant la victoire à l’Olympique Lyonnais face à Angers (3-2), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Entré en jeu à la 78e, le Brésilien a parfaitement croisé sa frappe deux minutes plus tard pour enflammer le Groupama Stadium.

L’OL a mené par deux fois

Avant ça, l’OL a eu du mal. Et pourtant, il a mené par deux fois. D’abord grâce à Dembélé, parfaitement trouvé dans la surface par Ndombélé (26e). Mais Angers a vite relevé la tête, et Boufal aurait dû obtenir un penalty avant la pause, mais la VAR était visiblement aux abonnés absents. Pas de quoi décourager les hommes de Gérald Baticle, qui ont fini par égaliser après le retour des vestiaires.

Une tête puissante de Pereira Lage a remis les deux équipes à égalité (50e)… avant que Dembélé ne signe un doublé dans la foulée suite à une superbe talonnade de Paqueta (59e). Lyon pensait alors avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter sur ce diable de Boufal - auteur d’un match XXL - qui a puni Lopes à bout portant (59e).

Lyon regagne enfin

Un énorme coup sur la tête des Lyonnais, et les Angevins auraient pu enfoncer le clou par la suite. Puis Peter Bosz a réagi, et il a décidé de faire entrer sa nouvelle pépite brésilienne, auteure d’une superbe frappe enroulée pour offrir trois points bienvenus à son équipe. Lyon retrouve le chemin de la victoire et la 9e place, et il le doit à Tetê !