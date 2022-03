OL : Aulas règle ses comptes avec Juninho

Ce jeudi, et lors de la présentation à la presse de la nouvelle recrue du club Tetê, Jean-Michel Aulas s’est attardé sur le travail de Juninho, la légende du club et dont il s’est attaché les services comme directeur sportif.

Le Brésilien n’est désormais plus à son poste, car ayant jeté son tablier en décembre dernier. Après avoir regretté ce choix inattendu, JMA a exprimé son mécontentement par rapport à certains choix que ce dernier avait effectué concernant la gestion des jeunes.

L'article continue ci-dessous

« Peut-être a-t-il fait des mauvais choix »

Il lui reproche notamment de s’être séparé d’éléments talentueux tels qu’Amine Gouri et Melvin Bard au profit de la concurrence : « Ils ont été cédés par le directeur sportif de l’époque. Peut-être que c’est un mauvais choix, mais il l’a fait en connaissance de cause ».

Le cacique rhodanien avait aussi un message à faire passer auprès des supporters de l’équipe. « Leur inquiétude est légitime, on est tous très sensibles, a-t-il commencé par concéder. On a l’ambition de terminer dans les clous que nous avions définis en début de saison. Il est vrai que l’équipe a été quelque fois un peu prévisible. Mais on s’est qualifiés contre Porto, ce qui prouve qu’on est capable du meilleur de temps en temps. Il faut l’être de manière plus régulière. J’étais un peu peiné de lire qu’ils avaient l’impression qu’il y avait une distance qui s’était installée, on les a reçus il y a peu de temps. On a eu ce match de Marseille qui nous a pénalisés. Même si les supporters ne sont pas directement responsables. Il y a aussi Turpin, à qui on n’envoie pas les bonnes images pour valider un but ».

Lyon est actuellement distancé par les équipes de tête en championnat. Aulas ne le nie pas, mais il se veut résolument optimiste pour la suite. Il est convaincu que la saison peut encore être réussie. « Au-delà du manque de régularité de l’équipe, on est dans une situation particulière. Elle ne doit pas nous inciter à ne pas traiter les maux, au contraire. Il reste neuf matchs de championnat, tant que les choses restent possibles je ne vais pas créer un doute dans l’esprit des joueurs… », a-t-il indiqué.