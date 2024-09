OL - OM, Christophe Dugarry dézingue Rayan Cherki après son coup de gueule

Le coup de gueule de Rayan Cherki après OL – OM, dimanche, n’a pas plu à Christophe Dugarry. L’ancien international français l’a fait savoir, lundi.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné, dimanche, dans l’Olympico face à Marseille à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1 (2-3). Une défaite qui fait très mal aux Gones et surtout à Rayan Cherki qui s’est lâché en fin de match. Mais l’international français n’a pas été épargné non plus par Christophe Dugarry, ce lundi.

Rayan Cherki enrage contre ses coéquipiers après OL – OM

Ce premier Olympico de la saison a laissé des traces des deux côtés. Si l’OM enrage toujours contre l’arbitrage, l’OL regrette de n’avoir pas tué le match très tôt. En supériorité numérique pendant environ 85 minutes après le carton rouge de Leonardo Balerdi dès la 5e minute, les Gones ont vendangé trop d’occasions dans ce match. Entré en jeu, Rayan Cherki pensait offrir le point du nul à Lyon au lendemain de sa prolongation à la 90e+3 mais Jonathan Rowe a climatisé le Groupama Stadium dans la foulée (90e+4). Au coup de sifflet final, le milieu de terrain de 21 ans a parlé d’un sentiment de « honte » avant de fulminer contre ses coéquipiers.

« Ils sont à dix depuis la cinquième minute. Ça fait des années et des années qu’ici on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps. Encore. Le match passe, on a 3.500 occasions, mais malgré ça, on ne fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, il faut savoir mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux et ils repartent avec les trois points, ils font les beaux et nous on repart avec zéro point. (…) On ne fait que reculer alors que normalement quand on voit toutes les occasions qu'on s'est créées, ça finit à 3-0, 4-0 ou 5-0. Un problème de mentalité ? Je ne sais pas. Il va falloir qu’on continue à travailler. Le seul point positif, c'est qu'on se crée sept ou huit occasions par mi-temps. Il va falloir continuer comme ça, mais cette fois, enterrer les adversaires qui viennent ici », a lâché Rayan Cherki au micro de DAZN.

Christophe Dugarry ramène Cherki face à la réalité

Quelques minutes plus tard, Rayan Cherki a été recadré par Pierre Sage en conférence de presse. Ce lundi par contre, c’est Christophe Dugarry qui a pris le joueur pour cible. L’ex-international français a notamment déclaré sont les reproches de Rayan Cherki sont les mêmes qui lui sont faits depuis le début de sa carrière et qu’il devait plutôt prendre ses responsabilités.

« Ça veut dire quoi ce qu’il a dit ? Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond… Mais mec, c’est ta carrière. Tu remplaces le ‘’on’’ par ‘’je’’, a réagi notre consultant dans Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC. Tout ce qu’il a dit dans son interview, tu le mets avec ‘’je’’. 142 matchs, 18 buts. Le mec vient t’expliquer à la fin qu’il faut être efficace, qu’il faut enfoncer (l’adversaire) et que quand tu dois mettre trois ou quatre buts, il faut les mettre. Mais c’est ce qu’on lui reproche depuis le début de sa carrière ! Que lui vienne au micro parce qu’il est rentré et qu’à la fin, il a marqué un but… Ça veut dire quoi ‘’On recule trop’’ ? Sur le but de Lirola, ils sont hyper haut. Ce n’est pas vrai son analyse du contenu du match », a noté Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC, ce lundi.