OL, Pierre Sage recadre Rayan Cherki après la défaite contre l’OM

Buteur pour son retour aux affaires, dimanche, Rayan Cherki a fait une sortie médiatique que son entraîneur n’a pas appréciée. Pierre Sage se lâche.

Dans son fief du Groupama Stadium, ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a accordé son hospitalité à son homologue de Marseille pour le premier Olympico de la saison en championnat de France. Pour ce match en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, c’est l’OM qui a pu tirer son épingle du jeu en s’imposant sur le score de 2-3 bien qu’il ait évolué en infériorité numérique depuis la cinquième minute.

L’OM a écrit l’histoire

L’Olympique de Marseille a écrit l’histoire, ce dimanche. Après un peu plus de quatre minutes de jeu contre l’OL, Leonardo Balerdi a été expulsé après deux cartons jaunes reçus, une chose qui est arrivée pour la première fois depuis les 15 dernières années en Ligue 1. Mais cela n’a pas empêché Marseille à aller chercher les trois points grâce à sa victoire 2-3 devant les Gones. Les Phocéens devenaient ainsi le premier club à remporter un match après avoir obtenu un rouge dans les 5 premières minutes en Ligue 1.

Getty

Si Lacazette a manqué son penalty face à Geronimo Rulli en fin de première mi-temps, les Gones ont pu ouvrir le score au retour des vestiaires. Mais ils ont fléchi dans les dernières secondes de la rencontre grâce à Jonathan Rowe, qui sauve l’Olympique de Marseille en marquant le troisième but de l’OM alors que le score était de 2-2. Auteur du deuxième but lyonnais, Rayan Cherki, furieux après la défaite, estime que c’est honteux de perdre face à un OM diminué pendant toute la partie.

L'article continue ci-dessous

La défaite contre l’OM est une honte, selon Cherki

Ecarté du groupe pendant tout l’été, Rayan Cherki a été réintégré dernièrement après avoir renouvelé son bail avec l’OL. Pour son retour, l’international Espoirs français a été décisif. Mais le Lyonnais n’a pas digéré la raclée face aux Phocéens, qui étaient en infériorité numérique.

Getty

« C’est une honte, ils sont à 10 depuis la 5ème minute, cela fait des années ici qu’on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe, on a 3 500 occasions. Malgré ça, on ne fait que reculer. C’est toujours comme ça, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, tu dois apprendre à en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd’hui (dimanche, Ndlr), il n’y avait rien pour eux et au final, ils repartent avec les 3 points et ils font les beaux et nous, on repart avec 0 point. On fait que reculer quand on voit toutes nos occasions, normalement ça doit finir à 3-4-5 zéro. On doit travailler. La seule chose positive, c’est qu’on a su se créer des occasions. Il faut enterrer les adversaires qui viennent ici », a déclaré le milieu offensif polyvalent.

Pierre Sage répond à Cherki

Contrairement à son joueur, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a ressenti aucune honte. Pour le technicien français, qui n’en veut pas à ses joueurs malgré la déroute, Rayan Cherki en a fait de trop, parlant de honte.

Getty

« Je n’ai pas vraiment de sentiment de honte, je pense que c’est un mot qui est fort mais on a une bonne raison de s’en vouloir, ça c’est sûr. Mais à l’inverse je n’ai pas de raison d’en vouloir aux joueurs, ils ont livré un match correct, avec la volonté de gagner. Malheureusement, la transformation des situations n’a pas été faite. Qu’on laisse de l’espoir à cet adversaire qui s’est rempli de solidarité pour croire en cette possibilité là et qu’on l’a entretenu en l’aidant sur le troisième but, on arrive à quelque chose qui peut être assimilé à de la honte mais… En fait, ce soir, je ne suis pas déçu d’avoir perdu, je suis déçu de ne pas avoir gagné », a-t-il lâché en conférence de presse.