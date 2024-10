OL : Les vérités de Pierre Sage sur Mikautadze, Cherki et d’autres cadres du club

Le Havre vs Lyon

Le coach de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage, n’est pas satisfait de l’apport de certains de ses cadres.

Plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais ont été appelés en sélection pour la trêve du mois d’octobre. La pause ayant pris fin, l’entraîneur du club de la Cité de Gaules a répondu à quelques questions sur certains cadres de son vestiaire au micro de RMC Sport. Parmi ceux-ci Anthony Lopes, poussé vers la sortie, Rayan Cherki, George Mikautadze ou encore Maxence Caqueret.

Sage revient sur le cas Cherki

A un an de la fin de son contrat cet été, Rayan Cherki était cité proche d’un départ. Le nom du polyvalent milieu de terrain français était cité proche du Paris Saint-Germain ou encore du Borussia Dortmund. Mais le joueur a fini par rester au club et finalement prolonger son contrat avec la formation rhodanienne. Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, le coach de l’OL est revenu sur le dossier Cherki, qui a fait grand bruit lors du mercato estival.

« Il y a eu une obligation morale de lui demander s’il choisissait de rester dans quelles conditions il allait le faire. J’espérais que ce soit dans les meilleures conditions possibles et il m'a répondu que oui. Pour l’instant, il répond favorablement à son engagement et il faudra que ça dure. Sa situation de remplaçant ou titulaire réside dans comment il appréhende les matchs. Il a beaucoup progressé dans le côté collectif, il travaille beaucoup là-dessus individuellement », a déclaré Pierre Sage.

Profitant de l’occasion, Sage a évoqué l’été de Maxence Caqueret. « Il y a eu des touches et l’idée de partir l’habitait, mais il est finalement resté, donc il faut lui remettre la tête au projet qui est le sien, celui de l’OL, même s’il s’en est rendu compte assez rapidement. Il y a peut-être eu une phase de deuil par rapport à l’idée de partir et de vivre une autre aventure. Il a pris les choses en mains depuis quelques semaines et la volonté de développer des points sur lesquels il est en difficulté », a ajouté le coach lyonnais.

Le cas Lopes, Zaha et Mikautadze

Si le cas Anthony Lopes a alimenté d’énormes débats après la sortie du portier portugais, Pierre Sage est revenu sur le sujet sur le plateau de l’After Foot. « La décision qui a été prise (au moment de l’arrivée de Perri), c'est de continuer en l'état avec Anthony Lopes jusqu'à la fin de saison, à condition que les performances soient celles qu'étaient les siennes avant Noël. Lucas a intégré le groupe petit à petit en commençant avec la Coupe de France et aujourd'hui c'est devenu une décision de club de faire jouer Lucas et qu'Antho soit dans un autre rôle (…) C'est moi qui fais jouer l'équipe, mais il y a des choses qui sont imposées d'un point de vue contractuel notamment. (…) À partir du moment où c'est institutionnel, en tant que salarié de l'institution, je me dois de respecter ces choix », a poursuivi Sage.

Recruté cet été, Georges Mikautadze peine encore à trouver le chemin des filets après 9 matchs joués sous les couleurs lyonnaises. Pierre Sage n’a pas mâché ses mots en évoquant les attentes sur l’avant-centre géorgien. « Il arrive à Lyon avec de l’attente et une bonne pression, je pense. Les premiers matchs, il ne marque pas. Il a la possibilité à Rennes, mais il rate son penalty. Il a plusieurs situations de marquer, il a un niveau de xG qui est énorme par rapport au fait qu’il n’a pas marqué. C’est un joueur qui va trouver sa place, il est en train de comprendre l’équipe, de s’associer aux autres », a souligné Pierre Sage.

En ce qui concerne Wilfried Zaha, lui aussi recruté cet été, le technicien français évoque le très maigre temps de jeu de l’attaquant ivoirien à l’OL. « Pour l’instant, il s’entraîne, donc il postule pour Le Havre. J’ai eu une bonne discussion avec lui la semaine dernière par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés. L’idée n’est pas de sanctionner pour sanctionner. Il faut qu’il prenne conscience de ce qu’on attend de lui au club et je lui ai dit qu’on avait recruté Wilfried Zaha, donc on aimerait bien avoir Wilfried Zaha. Pour l’instant, ça n’a rien à voir avec sa capacité de joueur, mais de vivre avec l’équipe », a expliqué Pierre Sage.