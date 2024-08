Les gros coups réalisés par l’OL à la dernière minute du mercato

L’Olympique Lyonnais a bouclé quelques opérations de taille à la dernière minute du mercato, ce vendredi soir.

Ouvert le 10 juin dernier, le mercato estival a fermé ses portes ce vendredi 30 août 2024 dans les cinq grands championnats d’Europe. L’un des clubs français actifs sur le marché, l’Olympique Lyonnais a bouclé quelques dossiers importants au dernier moment du marché.

Trois joueurs libérés à la dernière minute

L’Olympique Lyonnais avait promis à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qu’il allait vendre pour 100 millions d’euros cet été, cette promesse est loin d’être tenue par les Gones. Mais après les ventes de Skelly Alvero (Werder Brême) et Jake O’Brien (Everton), le club rhodanien a réussi à se séparer d’autres joueurs à quelques instants de la fin du mercato.

En effet, ce vendredi, date butoir du mercato, le club, qui a obtenu sa première victoire de la saison contre Strasbourg (4-3), a pu vendre trois joueurs. Comme annoncé par GOAL dans ses dernières publications, Orel Mangala a officiellement rejoint Everton en prêt d’une saison, sans option d’achat. Le Belge a signé à l’OL l’hiver dernier en prêt, mais les Gones l’ont définitivement acheté cet été.

Deux recrues inattendues débarquent à l’OL

Indésirable dans la formation entraînée par Pierre Sage, Sinaly Diomandé a quitté l’Olympique Lyonnais ce vendredi. Le défenseur central ivoirien a rejoint l’AJ Auxerre librement, mais le club septuple champion de France conserve un intéressement de 50 % sur un éventuel futur transfert du natif de Yopougon. En ce qui le concerne, Mama Baldé a été vendu à Brest pour un montant de 4,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,4M€ et d’un pourcentage de 15% sur la plus value d’un éventuel transfert.

Par ailleurs, le club rhodanien a bouclé deux arrivées inattendues. A quelques minutes du coup d’envoi du match contre Strasbourg au Groupama Stadium, l’OL a officialisé l’arrivée de Warmed Omari. Le défenseur central comorien a signé en prêt du Stade Rennais avec option d’achat. Après la victoire contre Strasbourg, l’OL a informé de l’arrivée sous la forme d'un prêt payant d'une saison, de l’attaquant international ivoirien Wilfried Zaha, en provenance de Galatasaray, pour un montant de 3M€.

L’ancien de Manchester United apportera son expérience à l’OL dans le couloir gauche tant en compétitions nationales qu’en Coupe d’Europe où les Gones ont été fixés sur leurs adversaires depuis vendredi.