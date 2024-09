OL, les révélations troublantes sur Wilfried Zaha

Des révélations surprenantes ont été faites sur la situation de Wilfried Zaha à l’OL, mardi.

Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais s’inclinait devant Marseille à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1 (2-3). Mais cet Olympico a laissé des traces des deux côtés. Si l’OM enrage toujours contre l’arbitrage, on se dirige vers une vague de départs à Lyon. Ce match n’a d’ailleurs pas fini de faire parler avec les dernières révélations faites sur Wilfried Zaha à l’OL, ce mardi.

Le sale coup de l’OL à Wilfried Zaha

Après cinq journées, l’OL (4pts) se retrouve cantonné à une décevante et inquiétante 14e place au classement général de Ligue 1. Le bilan des Gones résume à une victoire, un nul et trois défaites. Un bilan qui ne reflète pas le mercato ambitieux réalisé par le club rhodanien, cet été. Lors du mercato estival, Lyon a sorti le chéquier pour attirer des joueurs comme Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze, Warmed Omari ou encore Wilfried Zaha. C’est justement le cas du dernier cité qui interroge alors qu’il n’est toujours apparu sous les couleurs rhodaniennes.

Arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de Galatasaray dans les dernières heures du mercato, Wilfried Zaha était censé renforcer le secteur offensif, appelé à être orphelin de Gift Orban, Ernest Nuamah ou encore Rayan Cherki. Mais aucun des trois n’est finalement parti et l’Ivoirien, lui, attend toujours son heure. Le Nigérian n’a jamais été proche d’un départ alors que le Ghanéen a refusé de signer à Fulham. Quant au Français, il a récemment prolongé son contrat de deux ans après de longues négociations avec l’Olympique Lyonnais.

L'article continue ci-dessous

Wilfried Zaha loin d’être exemplaire avec Lyon

Wilfried Zaha était bien présent dans le groupe de l’OL qui affrontait l’Olympique de Marseille, dimanche. Mais l’international ivoirien n’a pas eu la moindre minute à son actif. Alors que L’Equipe faisait savoir que Pierre Sage donnait du temps au joueur pour être fin prêt physiquement, la presse turque a fait des troublantes révélations sur l’ex-attaquant de Crystal Palace, ce mardi.

Les médias turcs, FotoMaç et HT Spor notamment, révèlent que Wilfried Zaha regretterait d’avoir quitté la Turquie et que sa famille et lui ne parvenaient pas à s’adapter à la vie à Lyon. L’Equipe en remet même une couche ces dernières heures en expliquant que l’ancien joueur de Manchester United serait peu impliqué aux entraînements de l’OL et ne ferait pas preuve d’un engagement conséquent. Une attitude qui poserait problème à l’interne et surtout aux yeux de Pierre Sage qui attend donc plus de Wilfried Zaha.