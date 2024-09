Lyon, la direction va vider le club

Lyon vs Olympiakos Pirée

Une vague de départs se profile à l’OL dans les prochaines semaines.

C’est un vent glacial qui souffle dans le Rhône ces dernières heures. L’Olympique Lyonnais a perdu l’Olympico à domicile contre l’Olympique de Marseille, dimanche, malgré une supériorité numérique pendant plus de 85 minutes (2-3). Cependant, cette défaite est visiblement annonciatrice d’une autre mauvaise nouvelle à Lyon. La direction des Gones se prépare à notamment à libérer plusieurs salariés du club dans les prochains clubs.

L’OL va libérer des dizaines de salariés

Malgré un mercato très ingénieux avec des recrues séduisantes comme Georges Mikautadze, Moussa Niakhaté ou encore Wilfrid Zaha, l’OL n’avance pas en ce début de saison. Le club rhodanien vient de concéder sa troisième défaite de la saison contre l’OM, dimanche, après cinq journées de Ligue 1. Cependant, les résultats sportifs de Lyon sont un problème secondaire pour les salariés du club en ce moment.

En effet, l’AFP a révélé ce lundi matin que l’OL envisage un « plan de départs volontaires » à l’interne dans les prochains jours. Une décision qui pourrait toucher environ 90 salariés d’après les négociations avec les partenaires sociaux. Un choix fort de la direction rhodanienne qui intervient dans un contexte de réorganisation du club qui compte plus de 600 employés.

Lyon en pleine restructuration

L’Olympique Lyonnais souhaite donc réduire son effectif de 600 à approximativement 500 employés. Le plan de l’OL consiste ainsi à supprimer éventuellement 73 postes en plus de réaffecter une vingtaine de salariés. Une stratégie qui permettrait notamment à Lyon de rééquilibrer ses effectifs après les ventes de l’équipe féminine du club et de la LDLC Arena. Cela, suite à la décision du président, John Textor qui souhaite mettre plus d’accent sur le football masculin.

Ainsi, le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme, a soumis le projet de départs volontaires en mettant en avant les pertes financières importantes du club. Un déficit de 300 millions d’euros sur les cinq dernières années qui dépasse même les bénéfices cumulés de l’OL depuis 1950. L’absence prolongée de Lyon en Ligue des Champions et ses conséquences a aussi été un motif de justification de ces dizaines de départs imminents au sein du club de la cité des Gaules.