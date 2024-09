OL, énorme révélation dans l’échec du transfert de Ernest Nuamah

Après l’échec du transfert de Ernest Nuamah, de grosses révélations sont faites sur les plans du Ghanéen pour faire échouer le dossier.

Ernest Nuamah devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été après seulement un an passé au Groupama Stadium. Ceci pour permettre à l’OL d’atteindre plus ou moins les 100 millions d’euros de ventes que le club a promis à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Mais l’ailier droit ghanéen a chamboulé les plans des Gones.

Nuamah à Fulham, un échec

Engagé en Ligue Europa cette saison, l’Olympique Lyonnais avait l’intention de vider une grande partie de son vestiaire pour enrôler d’autres joueurs afin de tenir tête aux cadors européens auxquels il fera face. Non seulement ça, le club a aussi promis à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qu’il allait vendre pour 100 millions d’euros pour éviter une probable sanction, lui qui était dans les collimateurs de la DNCG.

Alors, Ernest Nuamah a été mis sur la liste des départs pour cet été. Arrivé en prêt l’été dernier avant d’être définitivement racheté cet été, le joueur a été invité à partir. Dans un premier temps, le Ghanéen était associé à l’AS Roma en Serie A italienne. Dans les dernières heures du mercato, l’ailier des Black Stars a été associé à Fulham en Premier League. Mais il n’a pas signé finalement.

Nuamah a fui pour pouvoir rester à l’OL

Annoncé dans le viseur de Nottingham Forrest ou encore d’Everton où a signé Jake O’Brien cet été, l’ancien ailier droit du RWD Molenbeek devrait signer à Fulham contre 19 millions d’euros. L’OL aurait conservé 30 % des droits du joueur. Mais le transfert avait capoté à la dernière minute en raison du refus du joueur.

Ce mardi, L’Equipe fait de nouvelle révélations troublantes sur le dossier. Selon le quotidien sportif français, Nuamah n’aurait pas apprécié la pression que John Textor et Matthieu Louis-Jean (le directeur du recrutement) lui ont mise pour qu’il accepte de partir alors que lui veut rester dans le Rhône. Alors que Fulham a envoyé une équipe en France pour faire la visite médicale, Ernest Nuamah a pris ses jambes au coup. Avant la fin du traditionnel examen médical, le Ghanéen s’est volatilisé et n’avait donné de nouvelles ni à son club ni à son agent et il n’est plus revenu. Une fois le marché bouclé et le transfert avorté, le président lyonnais aurait envoyé une lettre d’excuses à Nuamah.

Mais tout va désormais bien entre le joueur et ses dirigeants. Décidé à rester à l’OL, le joueur aurait même été aperçu en pleurs le vendredi, dernier jour du mercato, avant même l’arrivée de l’équipe médicale envoyée par les Cottagers.