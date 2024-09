OL, les propos rassurants de Said Benrahma après la victoire contre Toulouse

L’attaquant de l’OL Said Benrahma, s’est exprimé dimanche après la victoire contre Toulouse.

L’Olympique Lyonnais affrontait Toulouse, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Face au Téfécé, les Gones ont dû attendre les derniers instants avant d’arracher la victoire sur leur seule éclaircie du match (1-2). Si Pierre Sage n’a pas caché sa colère envers les joueurs, Said Benrahma, lui, se montre confiant pour la suite de la saison.

Said Benrahma reconnait les difficultés de Lyon

Si l’OL a marqué deux buts face à Toulouse, le club rhodanien n’a, en réalité, cadré qu’un seul tir dans le match. Le premier étant notamment intervenu sur un CSC de Nicolaisen. Mais en plus, les Gones auront été décevants pendant tout le match et n’auraient pas pu obtenir cette victoire sans ce but salvateur de Malick Fofana. Interrogé en fin de match, Said Benrahma que le résultat était miraculeux pour Lyon.

« Braquage ? Un peu (rires). C’était difficile avec une mauvaise entame. On a commencé à se procurer des occasions en fin de première. C’était difficile avec beaucoup de changements dans le onze. Ça ne nous a pas perturbés, mais on a besoin de rythme avec beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué énormément depuis le début de la saison. Le plus important est la victoire », a lancé l’international algérien au micro de DAZN.

Said Benrahma confiant pour la suite de saison de l’OL

Malgré cette victoire, Pierre Sage a très peu apprécié la prestation de ses joueurs. Ce qui inquiète d’ailleurs alors que les Gones ont toujours du mal en Ligue 1 cette saison. Cependant, Said Benrahma pense que l’OL va monter en puissance progressivement.

« Quelque chose se crée. Beaucoup de joueurs peuvent jouer et ça commence à prendre. Ce qui a pêché en première période ? On a mal fait les choses. On essaye qu’il y ait une connexion. On n’est qu’en septembre. Ça se passe bien à l’entraînement. C’était un peu sombre dernièrement, mais ça commence à prendre. On va retrouver le vrai Lyon. Malick Fofana et son but ? On aime ce genre d’émotions vers la fin. C’est un très bon jeune qui mérite ce but. Ça fait plaisir de le voir heureux. Tout le monde est concerné. Je suis rentré jeudi et j’ai marqué, maintenant, c’est lui. À chaque fois que quelqu’un rentre, il se passe quelque chose. Le plus important, c’est l’OL », a expliqué l’ancien joueur de West Ham.