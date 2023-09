OL : Les grosses ambitions de Fabio Grosso

Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, est présenté à la presse, ce lundi. L’Italien dévoile ses ambitions avec les Gones.

Officiellement entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis samedi, Fabio Grosso a été présenté à la presse ce lundi 18 septembre 2023. Occasion pour l’ancien défenseur des Gones de dévoiler ses objectifs à la tête de la barre technique olympienne pour la saison 2023-2024. Le successeur de Laurent Blanc vise gros avec l’OL, son ancien club en tant que joueur.

Grosso n’a pas hésité à faire son « choix »

Plus d’une décennie après, l’ancien défenseur revient à la maison pour tenir les commandes de la barre technique du club olympien. Ceci après son passage entre 2007 et 2009 en tant que joueur de football pour les Gones. Pour l’ancien coach de Frosinone, qui a fait une très bonne saison avec les Italiens assortie d’une montée en Serie A, il n’a pas trop réfléchi à donner son accord quand l’OL a toqué à sa porte.

"Dès que l'appel est arrivé, ç'a été mon premier choix. J'en profite pour remercier les gens qui ont partagé les deux dernières années et demie à Frosinone, c'est grâce à eux. C'est quelque chose de grand pour moi d'être ici. Je vais travailler tout le temps pour rendre cette confiance", a commencé Fabio Grosso en conférence de presse.

Nommé pour cette saison en cours après l’éviction de Laurent Blanc pour insuffisance de résultats, Fabio Grosso entend redonner du sourire aux supporters de la formation rhodanienne pour le reste de la saison. Alors que Lyon a eu de la peine à obtenir deux points en championnat après cinq journées, Grosso veut ramener l’OL à sa vraie place en championnat de France.

"J'ai trouvé ici une ambiance extraordinaire. Cette ville m'a laissé des souvenirs incroyables lors de mon passage. J'ai eu l'occasion de revenir ici et c'est quelque chose de vraiment pour moi d'être l'entraîneur de ce club. Hier, j'ai eu l'opportunité de voir le grand esprit qu'il y a dans ce stade et dans ce club. Le club progresse. Il faut tout mettre sur le terrain, tout donner pour ce club-là. Il ne suffit pas de le dire. Il faut revenir ensemble où ce club mérite d'être, et ce n'est pas le classement actuel (16e de Ligue 1, ndlr)", a poursuivi le nouvel entraîneur olympien.

"Chacun doit tout donner pour monter le niveau. On sait qu'on doit progresser. J'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur précédent, Laurent Blanc est une institution en France. Mais si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas", reconnaît Fabio Grosso, qui estime faire mieux pour ramener le club à un niveau meilleur que le précédent.

Fabio Grosso sur son style de jeu

Interrogé sur son style de jeu pour l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso a livré une réponse énigmatique. Il pense utiliser plusieurs schémas pour tenter d’obtenir les résultats escomptés."J'ai commencé à travailler avec les jeunes puis j'ai continué avec les grands, toujours avec le même fil conducteur, je sais où je veux aller, je veux toujours progresser. J'ai une idée claire, je vais travailler pour transférer ce que je ressens aux joueurs. Convaincre les joueurs est le plus difficile, c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. On peut faire plusieurs systèmes mais pour moi c'est important de regarder les joueurs dans les yeux pour transférer ma détermination. Il faut être déterminé et courageux, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, on peut parler tactique, mais il faut ces deux caractéristiques", a-t-il déclaré.