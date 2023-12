OL : Les choix forts de Pierre Sage contre Monaco

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a fait des choix forts dans son onze pour le choc contre Monaco, vendredi.

L’Olympique Lyonnais affronte l’AS Monaco vendredi dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Sortant d’une victoire convaincante contre Toulouse le weekend dernier, l’OL veut enchainer face aux Monégasques pour espérer sortir de la zone rouge d’ici la trêve. Pour y arriver, Pierre Sage a décidé d’opérer des choix forts dans le onze contre le club de la Principauté.

Pierre Sage va modifier le système

La victoire de l’OL contre le Téfécé lors de la journée précédente peut être un déclic dans la saison du club rhodanien. Derniers de Ligue 1, les Gones (10pts) peuvent sortir progressivement de la zone rouge dès ce soir. Pour cela, Pierre Sage a revu son système. Lyon devrait évoluer en 4-2-3-1 face à Monaco contrairement au 3-4-3 contre Toulouse. Dans les buts, sauf surprise de dernière minute, Anthony Lopes sera bien présent. Déterminant dans la victoire contre les Violets (un penalty arrêté notamment), le Portugais aura la lourde tâche de garder les cages lyonnaises inviolées face au 3e du championnat, l’AS Monaco (30pts).

Sage réitère sa confiance à la défense

Anthony Lopes va bien évidemment être aidé dans sa mission. Et cette assistance viendra des quatre défenseurs alignés par Pierre Sage ce soir. Dans la charnière centrale, le technicien français fait confiance à l’expérimenté, Dejan Lovren et à la surprise lyonnaise de la saison, Jake O’Brien, pour contenir les velléités offensives des Monégasques. Tagliafico et Mata devraient occuper respectivement les côtés gauche et droit de la défense.

Du classique en attaque pour l’OL

Dans l’entrejeu, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret devraient démarrer devant la défense pour casser les lignes monégasques et relancer proprement le ballon. Juste devant, Pierre Saga va confier les clés de l’animation offensive à Rayan Cherki, qui devrait évoluer au poste de meneur de jeu. A ses côtés, Nuamah devrait occuper l’aile droite et Moreira, l’aile gauche. Toute cette armada vont se mettre ensemble pour fournir de bons ballons au capitaine Alexandre Lacazette, qui se chargera de la finition à la pointe de l’attaque.

La compo attendue de l’OL contre Monaco

Lopes – Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico – Tolisso, Caqueret – Nuamah, Cherki, Moreira – Lacazette.