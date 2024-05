OL, le pacte de Textor qui scelle l’avenir de Pierre Sage

Le président de l’OL, John Textor, a conclu un pacte qui scelle l’avenir de Pierre Sage.

L’Olympique Lyonnais entre dans une phase décisive de sa saison. Le club rhodanien est en lice pour décrocher une place en Coupe d’Europe via le championnat ou grâce à une victoire en finale de Coupe de France contre le PSG, le 25 mai prochain. Pourtant, les Gones ont très mal démarré la saison et n’ont pu se relever grâce à Pierre Sage. A quelques semaines de la fin de la saison, l’avenir de l’entraineur français est toujours indécis. Mais un deal conclu par le président lyonnais, Pierre Sage, pourrait décider du sort de Pierre Sage.

Pierre Sage a tout changé à l’OL

Dernier de Ligue 1 fin décembre, l’OL était plus proche d’une descente en Ligue 2 que d’un maintien. Cinq mois après, les Gones (44pts) sont 8e du championnat et peuvent même accrocher une place européenne à trois journées de la fin de l’exercice en cours. Ce renouveau a démarré après l’arrivée de Pierre Sage. Nommé fin novembre en remplacement de Fabio Grosso, le technicien français a changé le visage de l’OL en quelques mois. Les résultats satisfaisants enregistrés par Pierre Sage indiquent qu’il sera prolongé au terme de son contrat qui expire en fin de saison. Mais un deal de John Textor pourrait tout changer dans ce dossier.

John Textor a conclu un deal avec Bruno Lage

Que ce soit dans les rangs des supporters ou des joueurs voire même des observateurs de la Ligue 1, tout le monde souhaite une prolongation de Pierre Sage à la tête de l’OL. L’entraineur français a même déjà le processus pour obtenir son diplôme afin de se mettre en règle vis-à-vis des règles de la Ligue. Par contre, il pourrait y avoir un hic sur le plan économique qui va tout changer.

Getty

Selon les informations de la presse portugais et de Mais Futebol, le président de l’OL, John Textor aurait conclu un accord avec Bruno Lage pour prendre la tête du club rhodanien l’été prochain. Ce deal aurait été conclu lors de la nomination de l’entraineur portugais sur le banc de Botafogo, club appartenant à John Textor. A en croire les médias, l’homme d’affaires américain devrait verser une somme de 2,5 millions d’euros au Lusitanien au cas où l’accord ne serait plus d’actualité. Mais Bruno Lage a été évincé de son poste d’entraineur de Botafogo depuis et aurait même rejeté d’autres offres en espérant l’OL. John Textor devra alors choisir entre le Portugais et Pierre Sage.