OL, le message hostile de John Textor à Saint-Etienne

Le président de l’OL, a envoyé un message provocateur à Saint-Etienne avant le derby entre les deux équipes, dimanche.

L’Olympique Lyonnais affronte l’AS Saint-Etienne dimanche pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Un choc qui revêt un caractère important pour les deux équipes qui ne s’étaient plus affrontées depuis deux ans. À quelques heures du derby entre les Gones et les Verts, le président de l’OL, John Textor, envoyé un message à ses joueurs tout en trollant les Stéphanois.

John Textor veut ‘’humilier’’ Saint-Etienne

Deux ans après, le derby du Rhône fait son grand retour en Ligue 1. Lyon et Saint-Etienne se croisent à nouveau dans le derby le plus bouillant de France, ce dimanche soir. Et comme on pouvait s’y attendre, les piques par médias interposées ont déjà démarré bien avant le coup d’envoi de la rencontre. Les déclarations se font beaucoup plus entendre à l’OL avec Alexandre Lacazette qui avait révélé que la couleur verte, celle de Saint-Etienne, était interdite chez lui, vendredi. Une animosité qui se ressent également chez John Textor qui va pourtant connaitre son premier derby ce dimanche. Interrogé par L’Equipe, le président lyonnais a demandé à ses joueurs « d’humilier » les Verts.

« C’était l’une des rares occasions de jouer contre Saint-Etienne, car ils étaient en 2ème Division. L’importance de cette victoire, la réaction des supporters et la fierté sur les visages des garçons, c’était incroyable à voir. Nous devons donc gagner les deux derbys et nous devons faire de notre mieux pour les humilier. Désolé, mais cela doit être notre objectif. C’est ce que veulent nos fans, et c’est ce que je veux. Être respectueux, mais les humilier définitivement », a lâché John Textor.