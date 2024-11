OL - Saint-Etienne, le message provocateur de Lacazette aux Verts

Le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette, a envoyé une pique à Saint-Etienne, vendredi avant le derby entre les deux équipes.

L’Olympique Lyonnais sera aux prises avec l’AS Saint-Etienne, dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce électrique pour le derby le plus chaud de la France. Les hostilités sont même déjà lancées des deux côtés avant qu’Alexandre Lacazette n’ajoute du sien, ce dimanche.

Le tacle cinglant d’Alexandre Lacazette aux Verts

C’est l’un des duels qui a rendu nostalgique le public français ces deux dernières années. Mais fini la nostalgie, le derby entre l’OL et l’ASSE est de retour. Deux ans après la descente des Verts, les deux équipes s’affrontent dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. A deux jours du choc, Alexandre Lacazette a montré un peu plus l’étendue de la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne ce vendredi. Une rivalité qui dépasse le terrain et les gradins et se constate même dans la maison du capitaine lyonnais où la couleur verte, celle de l’ASSE, est interdite.

« Non. Mais encore ? Même pas une petite touche de vert ? "Je n’ai pas cette couleur à la maison. Je peux mettre d’autres couleurs, donc oui, c’est interdit à la maison », révèle-t-il avant d’envoyer un tacle sur l’état de forme de Saint-Etienne (10 pts), 16e au classement général de Ligue 1. « Ils ont eu une période difficile, ils ont malgré tout de la qualité. Ils sont durs dans les duels et jouent bien leurs transitions. Ils se procurent pas mal d’occasions par match même si ce n’est pas toujours le football de rêve. Ils ont des victoires, il faudra faire attention », lâche le capitaine de l’Olympique Lyonnais (6e, 15e pts).