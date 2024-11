Lyon - ASSE : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'OL et l'ASSE, deux des meilleurs ennemis de France, s'affrontent ce dimanche dans un derby passionnant.

Au bout de deux années d'attente, les fans de l'OL et de l'ASSE vont pouvoir regouter aux derby qui oppose leurs deux équipes respectives. Ce dimanche soir, en clôture de la 11e levée de Ligue 1, le Groupama Stadium accueille le bras de fer entre Gones et Verts.

L'OL favori, vraiment ?

Lyonnais et Stéphanois ne jouent plus vraiment les premiers rôles dans le championnat français. Ils abordent leurs retrouvailles en étant respectivement 8e et 16e au classement général. Mais cela n'enlève à l'intérêt de ce choc. Car un derby reste un derby et tout peut se passer lors de ce genre de rendez-vous. On se souvient notamment de celui de septembre 2010, le 100e du nom et que Lyon avait attaqué en tant que 17e au classement général et qui avait été électrique. Il s'était décanté sur un but sur coup franc inscrit par Dimitri Payet.

Les temps ont bien changé depuis cette période-là, mais cette affiche demeure indémodable. Et l'enceinte sera à coup sûr bouillante ce dimanche aux alentours de 20h45 quand le coup d'envoi de la partie sera donné.

L'ASSE pensera à Mekhloufi

Si le derby s'était joué il y a une semaine, on n'aurait pas donné cher de la peau des Foréziens, en difficulté pendant plusieurs rencontres. Mais le succès acquis face à Strasbourg les a complètement revigorés (2-0). Et ils se mettent aujourd'hui à croire en un premier succès contre le rival honni depuis le 6 octobre 2019. Un soir où Robert Beric avait délivré le Chaudron à la 90e. Un triomphe dimanche aurait un gout à part puisqu'il rendrait le plus beau des hommages à Rachid Mekhoufi, la légende verte qui s'est éteinte vendredi soir.

Lyon, de son côté, n'est pas totalement serein avant d'accueillir l'ASSE. Car si l'équipe de Pierre Sage n'a plus été battue en championnat depuis le 22 septembre et le revers contre l'OM, elle reste aussi sur deux nuls frustrants. Et la pression sera clairement sur les Gones, vu qu'ils jouent devant leurs supporters.

Horaire et lieu du match

11e journée de Ligue 1

A 20h45, heure française

Stade Groupama Stadium (Lyon)

Lyon - ASSE

Les compos probables du match Lyon - Saint-Etienne ?

OL : Perri – Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette, Fofana.

ASSE : Larsonneur – Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Boakye, Bouchouari, Ekwah, Mouton, Davitashvili – Sissoko.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Saint-Etienne ?

La rencontre entre Lyon et l'ASSE sera à suivre dimanche 10 novembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Pour l’option avec Prime, l’abonnement est à 14,99 euros seulement. Une offre promotionnelle pour ce week-end.

Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.