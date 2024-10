OL, la réponse fracassante de Pierre Sage à Anthony Lopes

La sortie médiatique d’Anthony Lopes fait beaucoup parler dans le Rhône au point où son coach est monté au créneau pour éclairer la lanterne.

Après 13 ans à l’Olympique Lyonnais, la tête d’Anthony Lopes ne plaît plus en interne. L’emblématique gardien de but des Gones est alors poussé vers la sortie par Pierre Sage alors qu’il est à un an de la fin de son contrat avec le club rhodanien. Une situation que le portugais a peu appréciée.

Lopes ne comprend pas sa situation à l’OL

Entre-temps gardien titulaire et indiscutable de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a perdu sa place désormais. Le portier portugais est désormais le quatrième gardien de la formation rhodanienne derrière Perri, Deschamps et Bengui. Dans une interview accordée à L’Equipe en début de cette semaine, le natif de Givors dit n’avoir rien compris de ce qui se passe avec lui à Lyon.

Getty

« Non, je ne comprends rien à tout ça. Je ne pense pas comme ça donc je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas eu d'explications (Ndlr, sur le choix opéré par l'OL). À partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre ? Si je n'avais pas été à la hauteur sur la fin du championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l'équipe bien avant », faisait savoir l’international portugais (14 capes), qui disait avoir recalé plusieurs offres cet été puisqu’il ne voulait pas être le numéro 2.

Sage n'est pas surpris par la sortie de Anthony Lopes

Une sortie du gardien de 34 ans qui n’a pas plu à l’Olympique Lyonnais, qui a récemment répondu à son portier. En dehors de l’OL, c’est au tour de son coach Pierre Sage de répondre au gardien formé au club. En conférence de presse, mercredi soir, avant le match contre les Rangers en deuxième journée de Ligue Europa, ce jeudi, le technicien français a profité pour s’adresser à Lopes.

Getty

« Cette interview est sortie le jour de son anniversaire. Il avait la volonté d’exprimer un certain nombre de choses. Ça ne change pas grand-chose pour nous dans le vestiaire. Le vestiaire était préparé à entendre ces choses-là. Anthony n’est pas inscrit dans la liste des compétitions européennes. Sur ce match, il ne peut donc pas entrer en considération. Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait », a déclaré Pierre Sage. L’OL n’est donc pas surpris de ces déclarations de son gardien.