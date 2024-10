L’OL répond à Anthony Lopes, ça va loin

Rangers vs Lyon

Après la sortie de son gardien indésirable, l’Olympique Lyonnais sort de son mutisme pour mettre les choses au clair.

Le courant ne passe plus entre l’Olympique Lyonnais et son emblématique gardien de but portugais, Anthony Lopes. Alors que le portier de 34 ans dit avoir été abandonné par son club formateur, la formation rhodanienne indique avoir mis les choses au clair avec le natif de Givors depuis quelques mois.

Lopes abandonné par l’OL

Ne faisant plus partie des plans de Pierre Sage et l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a été invité à quitter le club cet été. Mais le gardien n’a pas pu trouver un preneur lors du mercato estival. Alors qu’il avait reçu des propositions des cadors d’Europe pour être le numéro 2, le gardien lyonnais avait refusé et ne souhaitait que le poste de numéro 1.

Getty

« À partir du moment où j'ai compris que le club ne comptait absolument plus sur moi, j'ai ouvert toutes les portes. Mon objectif était de trouver une place de numéro 1 pour continuer à jouer et à m'épanouir. Mais les opportunités ne sont pas arrivées malheureusement. Des clubs ont été intéressés pour un poste de numéro 1, mais sous réserve que leur numéro 1 parte, ce qui n'a pas été le cas. J'ai attendu jusqu'au dernier moment. Je ne vais pas citer les clubs, par respect pour les dirigeants et pour les gardiens en place (…) Oui, c'est vrai que j'ai eu des possibilités très tôt dans le mercato. Surtout une, dans une très grosse écurie européenne. Sincèrement, ce n'était pas mon objectif à ce moment-là d'être numéro 2. Mais si c'était arrivé sur la fin de mercato, peut-être que mon choix aurait été différent », a-t-il confié dans une interview accordée à L’Equipe.

L’OL dit avoir informé Lopes de sa situation

Indésirable, Antony Lopes a perdu sa place de titulaire désormais assurée par Lucas Perri. Le gardien a déclaré n’avoir rien compris de sa situation à l’OL puisqu’il n’aurait pas été prévenu par la direction lyonnaise. Un avis non partagé par le club rhodanien, qui dément la sortie de son portier portugais.

Getty Images

« L'OL a bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportives. Le club l'a assuré de l'accompagner au mieux, tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre, alors qu'il lui reste un an de contrat. L'OL a aussi proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s'il parvenait à trouver un autre club durant cette période de transfert », aurait déclaré l’OL selon les propos rapportés par le média MadeInGones.