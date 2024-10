OL, la réponse cinglante de Lucas Perri à Anthony Lopes

Le gardien titulaire de l’OL, Lucas Perri, a répondu à Anthony Lopes après sa sortie cinglante dans les médias.

L’Olympique Lyonnais réalise un début de saison inquiétant. En six journées de Ligue 1, le club rhodanien n’a remporté que deux matchs ajoutés à un nul et trois défaites. Ce qui place l’OL (7pts) à une 11e place loin de ses ambitions. En outre, les Gones sont loin d’être flamboyants dans le jeu. Mais en plus de cela, le club du Rhône fait face à une crise interne ces derniers jours avec une guerre froide ses gardiens, Anthony Lopes et Lucas Perri.

Anthony Lopes enrage contre Lucas Perri et l’OL

Le vestiaire de l’OL est aux bords de l’implosion, si ce n’est pas encore le cas. Gardien légendaire de Lyon, Anthony Lopes a été déclassé cette saison au profit de Lucas Perri, arrivé l’hiver dernier. Une situation frustrante pour le Portugais qui a allumé l’Olympique Lyonnais dans les colonnes de L’Equipe, lundi dernier.

« Non, je ne comprends rien à tout ça. Je ne pense pas comme ça donc je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas eu d'explications (Ndlr, sur le choix opéré par l'OL). À partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre ? Si je n'avais pas été à la hauteur sur la fin du championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l'équipe bien avant », a lâché Anthony Lopes.

La réaction désintéressée de Perri à la sortie de Lopes

Si Anthony Lopes affirme ne pas être au courant de son déclassement, l’Olympique Lyonnais estime que le gardien portugais a bien été informé de la situation. Par ailleurs, l’une des déclarations de Lopes qui fait couler beaucoup d’encre concerne celle sur sa relation avec son remplaçant, Lucas Perri. « C'est une relation professionnelle, il n'y a rien de plus à dire », a déclaré Anthony Lopes révélant ainsi des rapports froids avec le Brésilien.

Des propos qui sont naturellement arrivés aux oreilles de Lucas Perri qui s’en fout royalement de cette sortie de son prédécesseur comme l’explique L’Equipe, ce vendredi. Le quotidien français révèle que le gardien auriverde serait indifférent aux propos d’Anthony Lopes surtout qu’il a le soutien du vestiaire. S’il n’est pas surpris par la sortie de son gardien, Pierre Sage a décidé d’écarter Anthony Lopes du groupe de l’OL pour les prochaines échéances.