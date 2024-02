OL, la réaction de Benrahma après son premier but

Auteur du but victorieux de l’OL face à Metz, vendredi, Saïd Benrahma explose après le match.

L’Olympique Lyonnais a effectué le déplacement, vendredi, au Stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Met dans le cadre du match en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage ont arraché un quatrième succès en s’imposant (1-2) face aux Messins. Ceci grâce à un but de Saïd Benrahma.

Coaching gagnant de Sage

L’Olympique Lyonnais tutoie petitement l’Europe après avoir enchaîné un quatrième succès de rang en Ligue 1, ce vendredi. Alors que le FC Metz a ouvert le score grâce à son avant-centre franco-géorgien, Georges Mikautadze (13e), le club rhodanien a pu renverser la tendance. Alexandre Lacazette a d’abord remis les pendules à l’heure avant la mi-temps (45e+1). L’homme fort du staff technique de l’OL, Pierre Sage a fait un coaching gagnant face aux Grenats.

Pour entamer la seconde partie de la rencontre, le technicien français a fait sortir Gift Orban pour faire entrer Saïd Benrahma (46e). Un choix qui a donné le résultat escompté car l’ailier algérien a donné de la joie aux dirigeants et supporters lyonnais en doublant la mise à l’heure de jeu (60e). Ainsi, l’OL s’est imposé (1-2) devant les Messins. Lyon est désormais 10e provisoire de Ligue 1 avec 28 points en attendant le match entre Strasbourg (11e, 25 points) et Brest (2e, 40 points) ce samedi à 21h.

L'article continue ci-dessous

La joie de Benrahma après son premier but

Après le match remporté par son équipe, l’attaquant en prêt de West Ham United s’est montré très enthousiasmé et heureux. L’ailier de 28 ans dit être beaucoup plus à l’aise à Lyon qu’ailleurs.

Getty Images

« C’était compliqué, on s’est créé des occasions, mais ils marquent. Mais après, c’était mieux dans le contrôle du jeu, on marque quand il faut et on gagne, c’est une bonne dynamique, il faut continuer. On avait travaillé cela à l’entraînement, mais Gift Orban… ce n’est pas vraiment son poste aussi. Je marque, cela fait plaisir, cela me donne de la confiance et je me suis senti beaucoup mieux, j’ai plus osé après. On me fait confiance ici, je suis content du collectif », a-t-il expliqué au micro de Prime Video.

Rappelons que c’est le premier but de Saïd Benrahma, qui compte trois matchs disputés avec l’Olympique Lyonnais. Le Fennec a signé cet hiver chez les Gones.