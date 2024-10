OL, la nouvelle dette qui fait couler le club

Rangers vs Lyon

L’Olympique Lyonnais est en proie à d’énormes dettes depuis quelques mois.

Après sa victoire d’entrée contre l’Olympiakos (2-0), l’Olympique Lyonnais est en déplacement à l’Ecosse pour affronter Glasgow Rangers pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa, ce jeudi. Mais une révélation est faite sur les dettes accumulées par le club rhodanien.

Une nouvelle dette de 20 millions d’euros

Auteur d’un début de saison en dent de scie en Ligue 1 de France, l’Olympique Lyonnais fait également face à des difficultés financières. A la suite du problème relatif aux versements auprès du FC Metz pour le transfert de Georges Mikautadze lors du dernier mercato estival, le club de la Cité des Gaules a annoncé un plan de départs volontaires de 90 personnes au sein du club, la semaine écoulée.

L’Olympique Lyonnais souhaite donc réduire son effectif de 600 à approximativement 500 employés. Le plan de de la formation rhodanienne consiste ainsi à supprimer éventuellement 73 postes en plus de réaffecter une vingtaine de salariés, selon l’AFP. Mais une toute autre mauvaise nouvelle, qui est tombée, mardi, pour le club.

D’après les informations rapportées par Le Progrès, l’OL aurait 20 millions d'euros de dettes auprès de fournisseurs. Le média régional a indiqué que différents domaines seraient concernés, notamment la nourriture, la sécurité, l'accueil ou même l'entretien. Eagle Football Group (EFG) a déjà annoncé que 40 millions d'euros vont être injectés afin de régler les différentes sommes. Plusieurs créanciers auraient déjà été payés et le groupe espère des prochains mois meilleurs avec la vente des parts de Crystal Palace et l'entrée à la Bourse de New York d'EFG.