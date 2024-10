OL, des supporters du PSG ont endommagé le bus lyonnais

Rangers vs Lyon

Coup dur pour l’Olympique Lyonnais, qui a vu son bus effrité par des supporters du Paris Saint-Germain.

Il va falloir encore attendre deux mois minimum pour voir le duel entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sur le terrain, notamment le 15 décembre 2024. Mais avant ce choc, des supporters de la formation francilienne ont déjà lancé les hostilités en allant abîmer le bus du club rhodanien, qui se déplaçait pour une toute autre rencontre.

Le bus de l’OL dégradé avant Glasgow Rangers

Vainqueur de l’Olympiakos (2-0) pour son premier match en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais est cette fois-ci en déplacement à l’Ecosse pour défier les Glasgow Rangers pour le compte de la deuxième journée. Alors que ladite rencontre est prévue pour ce jeudi 3 octobre, les Gones ont déjà pris l’envol pour rallier l’Ecosse.

Mais le bus de l'OL qui faisait le déplacement à Glasgow en marge du match de Ligue Europa face aux Rangers, a été dégradé alors qu'il était stationné dans le parking du bateau qui le transportait au Royaume-Uni. Selon Florent Caffery, journaliste pour l’AFP et So Foot, le car aurait été dégradé par plusieurs centaines de supporters parisiens, qui étaient au même moment dans le bateau pour se rendre en Angleterre pour le match entre Arsenal et le PSG.

On pouvait lire sur la carrosserie du véhicule : "Urban Paris". Aussi, plusieurs stickers encensant le PSG ou ses groupes de supporters y ont également été collés. Si l’OL n’a pas communiqué sur le sujet, le commandant du bateau a dû intervenir pour éviter de plus gros dégâts.