OL : L’intrigante annonce de Pierre Sage sur son avenir

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage a donné des indications sur son avenir sur le banc du club rhodanien, lundi.

L’Olympique Lyonnais a changé de visage depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc en tant qu’intérimaire. Denier avec 7 points avant la nomination du Français, le club se retrouve désormais à la 16e place de Ligue 1 avec 13 points. Malgré cette révolution enclenchée sous sa houlette, l’avenir de Pierre Sage est toujours incertain.

Pierre Sage évasif sur son avenir à l’OL

L’OL a remporté ces deux dernies matchs en Ligue 1(3-0 vs Toulouse et 1-0 vs Monaco) pour remonter au classement. C’est la première fois que le club enchaine deux victoires de suite cette saison et cela est arrivé sous Pierre Sage. Toutefois, l’entraineur français n’est pas encore sûr de continuer l’aventure avec les Gones. Il y a quelques jours, Pierre Sage affirmait qu’il ne s’inscrivait dans une logique futuriste avec l’Olympique Lyonnais. « Je ne suis pas consulté car la direction est dans le même état d'esprit que moi qui suis quelqu'un du quotidien. Je ne suis pas quelqu'un du futur. Pour l'instant je dois gérer du présent et chaque jour j'ai une tâche à remplir avec le staff et les joueurs. Et le futur ce n'est pas à moi de le construire. Le deal au départ était très clair. Il y avait une situation où il fallait remplacer un entraîneur qui partait pour une durée indéterminée. La suite c'est à eux de la construire. Avec ou sans moi ce n'est pas le problème en fait », avait-il déclaré.

La volte-face de Pierre Sage

Par ailleurs, entre sa dernière déclaration et sa sortie ce lundi, les choses ont évolué des deux côtés. Le club a confirmé l’entraineur français sur le banc jusqu’à la fin de l’année civile au moins. Une marque de confiance qui a certainement fait réfléchir Pierre Sage. En conférence de presse lundi avant le dernier match de l’année contre Nantes, l’ancien directeur du centre de formation, a ouvert la porte à un maintien de longue durée sur le banc de l’Olympique Lyonnais. « Le mot "intérimaire" trouve tout son sens. Quand je faisais des études, je travaillais en intérim pour gagner de l’argent à côté. Il faut être pragmatique, si on veut que l’intérim se prolonge, il faut être performant. Moi, je m’occupe de ça, le reste n’est pas de mon ressort. Aujourd’hui, la réponse à cette question est toujours la même : je serai très content de ce qui se passera pour moi du moment que c’est dans ce club », a confié Pierre Sage.