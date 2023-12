Monaco – OL (0-1) : Pierre Sage fait une annonce forte après la victoire

L’OL battait l’AS Monaco, vendredi soir, en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. La réaction de Pierre Sage.

Le Stade Louis II servait de cadre au match en ouverture de la 16e journée de Ligue 1 de France entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. A l’issue de la rencontre, les Gones se sont imposés (0-1).

L’OL quitte la zone rouge

Tout doucement, l’Olympique Lyonnais semble retrouver ses esprits sous les commandes de Pierre Sage, entraîneur intérimaire depuis la mise à pied de son prédécesseur Fabio Grosso. Vainqueur de Toulouse (3-0) lors de la précédente journée du championnat de France, le club rhodanien vient d’enchaîner une autre victoire.

En déplacement au Stade Louis II, vendredi soir, en ouverture de la 16e journée de Ligue 1, les septuples champions de France ont surpris l’AS Monaco en s’imposant 0-1. Grâce à un but de Jeffinho (85e), l’unique de la rencontre, l’Olympique Lyonnais a pu rentrer avec du sourire. Une victoire qui permet à l’OL (16e, 13 points) de quitter provisoirement la zone de relégation en attendant les matchs de Lorient (17e) contre Strasbourg et Clermont (18e) à Marseille, dimanche.

Getty

Sage content de voir du sourire sur les visages

Si les joueurs, suiveurs et supporters de l’Olympique Lyonnais n’avaient plus eu droit à des moments de joie après les matchs de l’OL, ceux-ci ont retrouvé le sourire depuis la précédente journée. En conférence de presse après la victoire, l’entraîneur des Olympiens se réjouit du fait que tout le monde a retrouvé du sourire.

« Au-delà des trois points, c'est le fait d'avoir vu des sourires qui me rend heureux. Ça fait deux fois de suite que ça arrive. C'est le meilleur carburant. Gros cri de joie et d'un coup, ils ont tous eu 15 ans. Ils ont besoin de libérer un certain nombre de choses. C'est l'occasion, en communion, de vivre un moment sympa et d'avoir la volonté d'en vivre d'autres », a-t-il confié au micro de Prime Video.

Getty

L’annonce de Pierre Sage

Bien que l’OL ait battu l’AS Monaco (3e de Ligue 1), l’entraîneur de la formation rhodanienne garde son calme. Le technicien français veut boucler l’année civile par une autre victoire. En effet, Pierre Sage invite ses joueurs à rester focus sur le match contre le FC Nantes mercredi (21 heures) au Groupama Stadium.

« La vérité se situera dans la longueur. Faire une bascule à mi-saison et ne rien avoir au bout serait complètement inutile. On reste focus sur notre objectif. On sait que dans notre parcours, ce ne sera pas linéaire et il faudra aussi se rebooster après un moment négatif. Le match n'a pas été simple, on a eu une ou deux opportunités. On en a transformé une, je suis très content que les rentrants marquent, pour les rallier à la belle histoire qu'ils ont vécue ce soir. On va les laisser savourer, récupérer et se préparer pour Nantes », a-t-il ajouté.