OL : L’incroyable sortie de Lucas Perri sur ses performances aux tirs au but

Héros de la qualification de l’OL pour les demi-finales de la Coupe de France face à Strasbourg, Lucas Perri raconte sa réussite aux tirs au but.

L’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, mardi soir, aux dépens du Racing Club de Strasbourg. Après un 0-0 au coup de sifflet final, les Gones ont fait la différence à la séance des tirs au but (4-3) grâce à son gardien de but Lucas Perri.

Lucas Perri très heureux de la victoire lyonnais

Nouvelle recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais, Lucas Perri a eu droit à sa deuxième titularisation sous ses nouvelles couleurs. Très heureux d’avoir contribué à la qualification de son équipe, l’ancien dernier rempart de Botafogo (Serie A brésilienne) n’a pas caché ses sentiments de joie.

« C’était une victoire très importante pour nous. Il faut continuer et enchaîner les résultats positifs. Aujourd’hui c’était très difficile mais les gars ont fait un super boulot, je suis fier d’eux. Et on a réussi à gagner lors des tirs au but… », a-t-il confié au micro de BeIN Sports. « Les supporters ? La relation avec eux est incroyable, l’ambiance est superbe, je suis très content d’avoir gagné ce match », a ajouté Lucas Perri.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Perri explique sa réussite aux tirs au but

L’Olympique Lyonnais doit sa qualification à son nouveau gardien brésilien, qui a été performant et déterminant lors de la séance fatidique des tirs au but. Une partie remportée par les Gones, qui ont transformé avec succès 4 tirs contre 3 pour Strasbourg. Le Brésilien a arrêté la première tentative de Thomas Delaine et sans doute influé sur le côté psychologique sur le tir de Lucas Perrin qui a filé dans les tribunes. Il se confie après le match sur sa réussite aux tirs au but.

« Sur les penalties il y a une sensation personnelle et il y a beaucoup de travail. Je suis un gardien qui a eu dans le passé beaucoup de réussite dans cet exercice », a laissé entendre Lucas Perri.

Getty

De son côté, l’entraîneur Pierre Sage serre les dents et espère récupérer le plus tôt possible son capitaine, Alexandre Lacazette, sorti sur blessure lors de la rencontre. « Visiblement ce n’est qu’une béquille. Je pense qu’un jour ou deux de repos et des soins l’aideront à récupérer pour qu’il puisse jouer contre Lens dimanche. Ce n’est pas très inquiétant », a déclaré le technicien français.