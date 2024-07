OL, l'annonce forte de Mikautadze sur son duo avec Lacazette

Nouvelle recrue de l’OL, Georges Mikautadze a évoqué son association prochaine avec Alexandre Lacazette, vendredi.

Sans faire de bruits, l’Olympique Lyonnais réalise également un mercato intéressant cet été. Le club rhodanien a déjà à son actif, lors de cette fenêtre de transferts, trois recrues dont Moussa Niakhaté, Abner Vinicius ou encore Georges Mikautadze, sans compter les options d’achat levées pour plusieurs joueurs. Dernier de la liste, Mikautadze s’est confié auprès des médias de l’OL ce vendredi sur son duo avec Alexandre Lacazette.

Georges Mikautadze enthousiaste à l’idée de jouer avec Alexandre Lacazette

C’est probablement le plus gros coup de l’OL, cet été. Auteur d’une bonne deuxième partie de saison avec Metz et d’un bon Euro avec la Géorgie, Georges Mikautadze était très courtisé sur le marché des transferts, cet été. Mais c’est finalement Lyon qui a raflé la mise à la dernière minute en s’alignant sur les 20 millions d’euros demandés par Metz. Cependant, Mikautadze sera en concurrence dans le Rhône, avec un certain Alexandre Lacazette, pour le poste d’avant-centre. Mais l’international géorgien, lui, n’est pas dans cette logique et espère plutôt être associé au capitaine des Gones, en attaque.

« Ça va être beau, j’attends aussi cette association, on avait parlé un peu quand on s’est affronté, ça fait plaisir, c’est un attaquant confirmé, il est passé par Lyon, par Arsenal, je vais essayer de prendre exemple sur lui car il a fait des matches de haut niveau, j’espère que ça va bien se passer. Maintenant de jouer avec lui à ses côtés, ça va être très beau », confie Georges Mikautadze.

Mikautadze justifie le choix final de l’OL

La signature de Georges Mikautadze à l’Olympique Lyonnais est surprenante d’autant plus le dossier semblait avoir échappé définitivement aux Gones. Proche d’un départ à Lens dans un premier temps, c’est ensuite l’AS Monaco qui avait pris les devants dans ce dossier et avait même déjà conclu un accord avec Metz. Mais malgré la possibilité de disputer la Ligue des Champions sur le Rocher, Georges Mikautadze a changé d’avis à la dernière minute et a opté finalement pour l’OL, son club formateur, pour des raisons qu’il dévoile enfin.

« C’est une fierté, je n’ai pas été gardé mais j’ai rien lâché, je me suis battu et je suis revenu. Je suis parti en tant que garçon et je reviens en tant qu’homme. J’attendais de voir si l’OL allait venir, j’attendais un signe et ils sont venus donc je suis content, j’en ai parlé à mes agents mais je voulais revenir car je n’ai pas terminé mon histoire ici », explique l’attaquant de 23 ans.