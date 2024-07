Mercato, Georges Mikautadze est arrivé à Lyon

Georges Mikautadze s’engagera finalement avec l’Olympique Lyonnais pour une nouvelle aventure.

L’opération devrait être bouclée ce mercredi 17 juillet 2024. Georges Mikautadze est déjà arrivé à Lyon pour régler les derniers détails de son contrat pour s’engager avec son club formateur.

Mikautadze à l’OL, on n’y croyait plus !

Entre-temps annoncé à l’Olympique Lyonnais, le dossier s’est refroidi quelques semaines après. Le joueur aurait refusé un retour à Lyon pour donner sa priorité au Racing Club de Lens. Mais la donne a changé quelques jours après et l’on annonçait un intérêt sérieux de l’AS Monaco pour le Géorgien, qui a fait un Championnat d’Europe impeccable avec sa sélection nationale, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive, la Géorgie étant éliminée en 8es de finale.

Getty

Mais ce début de semaine, c’est une toute autre nouvelle qui est tombée. Cité très proche de l’AS Monaco ou Lens récemment, L’Equipe a annoncé lundi que l’avant-centre de 23 ans va signer à l’Olympique Lyonnais. Le natif de Lyon devrait signer un contrat de 5 ans avec les Gones.

Georges Mikautadze passe sa visite médicale

Les choses sont allées si vite que l’on n’imaginait même pas. Si l’attaquant devrait toucher un salaire légèrement supérieur à celui percevait à l’Ajax Amsterdam, il n’a pas trop réfléchi à donner son accord pour revenir dans son club formateur. Lyon et le FC Metz auraient déjà conclu l’accord, et le joueur est arrivé dans la Cité des Gaules, ce mercredi matin, et est en train de passer sa visite médicale à l’OL, selon les informations de Le Progrès.

D’ici quelques heures, le retour de Mikautadze dans sa ville natale pourrait être officialisé. L’Olympique Lyonnais aurait déboursé une somme de 18 millions d’euros, selon la même source, pour faire signer l’attaquant de 23 ans, qui avait été annoncé du côté de l’AS Monaco.