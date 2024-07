C'est fait ! Mikautadze échappe définitivement à l'OL et va signer chez un rival

Courtisé par l’OL, Georges Mikautadze va finalement signer dans un autre club de Ligue 1.

La France n’est pas désintéressée par les évènements en Allemagne surtout pas après la qualification des Bleus en demi-finale de l’Euro 2024, vendredi. Mais les clubs français profitent de cette période qui coincide avec celle du mercato estival pour faire leurs emplettes sur le marché des transferts. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais qui s’est récemment intéressé à Georges Mikautadze pour renforcer son attaque. Mais le club rhodanien devra dire adieu à cette piste puisque l’avant-centre géorgien est sur le point de rejoindre une autre écurie de Ligue 1.

L’OL dit adieu à la piste Mikautadze

Si l’Euro a fait du bien à un joueur, c’est bien à Georges Mikautadze. Eliminé en 8es de finale par l’Espagne (4-1), l’attaquant de Metz a réussi à sortir du lot avec trois buts et une passe décisive avec la Géorgie. Ce qui a suffi pour faire monter sa cote sur le marché des transferts alors qu’il devrait quitter les Grenats, cet été. Relégué en Ligue 2, le FC Metz en a profité pour lever son option d’achat de 13 millions d’euros auprès de l’Ajax Amsterdam afin de faire une belle affaire.

Auteur de 13 buts et 4 passes décisives lors de la phase retour la saison dernière, Georges Mikautadze était sur les tablettes de l’OL depuis quelques semaines. Mais la concurrence dans le dossier est très rude avec l’entrée en scène du RC Lens et de l’AS Monaco. Une concurrence à laquelle l’OL n’aura pas résisté puisque le joueur lui a finalement échappé.

Georges Mikautadze en passe de rejoindre l’AS Monaco

Alors qu’on l’annonçait proche de Lens il y a quelques jours, c’est finalement sur le Rocher que va rebondir Georges Mikautadze. Selon les informations de Foot Mercato, le Géorgien aurait finalement été convaincu par l’idée de disputer la Ligue des Champions avec Monaco contrairement aux Sang et Or, qui avaient pourtant de lui, leur priorité. Un dénouement confirmé par le directeur général de l’ASM qui s’est montré très optimiste ce samedi.

« On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. (…) D'après ce que je ressens on a bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur. On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz. (...) On espère une issue positive », a confié Thiago Scuro au micro de L’Equipe. Une belle affaire pour le FC Metz qui devrait récupérer pas moins de 20 millions d’euros après la transaction.