OL : Incroyable, Fabio Grosso fait déjà des mécontents !

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso se fait déjà des ennemis au sein de la formation rhodanienne.

Ce samedi 23 septembre 2023, l’Olympique Lyonnais est en déplacement à Brest dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 de France. Venu en pompier pour redresser la barre après l’éviction de Laurent Blanc, Fabio Grosso fait déjà des mécontents.

Grosso s’attire la colère de certains joueurs

A partir de 21h ce soir, l’Olympique Lyonnais est en déplacement pour affronter le Stade Brestois pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Les Gones sont en quête de leur première victoire en championnat de France. Successeur de Laurent Blanc (évincé pour insuffisance de résultats), Fabio Grosso va diriger son premier match en tant que coach de l’OL, ce soir.

Mais le technicien italien aurait tout changé au sein de l’effectif pour imposer son système de jeu. A en croire les informations de L’Equipe, Fabio Grosso a travaillé ses dernières séances avec un milieu de terrain composé de Caqueret, Alvero et Tolisso, et un trio d’attaque composé de Nuamah, Lacazette et Moreira.

En effet, vu la modification dans l’effectif olympien, il est fort probable que Rayan Cherki démarre sur le banc ce samedi soir (21h) contre le Stade Brestois. Alors qu’il était titulaire avec Laurent Blanc, l’international milieu offensif Espoirs (12 capes, 05 buts) ne serait pas d’accord avec son nouvel entraîneur.

Grosso vise gros avec l’OL

Nommé entraîneur de l'OL pour cette saison en cours après l’éviction de Laurent Blanc pour insuffisance de résultats, Fabio Grosso entend redonner du sourire aux supporters de la formation rhodanienne pour le reste de la campagne. Alors que Lyon a eu de la peine à obtenir deux points en championnat après cinq journées, Grosso veut ramener l’OL à sa vraie place en championnat de France. Lors de sa présentation, l’ancien défenseur de l’OL a affiché ses ambitions.

"J'ai trouvé ici une ambiance extraordinaire. Cette ville m'a laissé des souvenirs incroyables lors de mon passage. J'ai eu l'occasion de revenir ici et c'est quelque chose de vraiment pour moi d'être l'entraîneur de ce club. Hier, j'ai eu l'opportunité de voir le grand esprit qu'il y a dans ce stade et dans ce club. Le club progresse. Il faut tout mettre sur le terrain, tout donner pour ce club-là. Il ne suffit pas de le dire. Il faut revenir ensemble où ce club mérite d'être, et ce n'est pas le classement actuel (16e de Ligue 1, ndlr)", avait déclaré le nouvel entraîneur olympien.