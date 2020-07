OL, Depay : "J’espère que le travail va payer"

Memphis Depay a fait part de ses sensations après quatre matches joués avec l’OL suite à son retour de blessure.

Memphis Depay a été arrêté pendant six mois en raison d’une rupture des ligaments du genou, contractée en décembre dernier. L’ailier néerlandais a fourni beaucoup d’efforts pour revenir à la compétition rapidement et être performant et aujourd’hui il en récolte les fruits.

Depuis le début de la phase de préparation, Depay a joué quatre rencontres avec les Gones. Quatre matches durant lesquels il s’est offert cinq buts. Le quadruplé face à la modeste équipe suisse de l’US Port Valais (12-0) est à relativiser, mais son rendement est tout de même à saluer. Ce samedi soir, il a été notamment parmi les meilleurs lyonnais sur le terrain lors du succès glané contre le Celtic (2-1).

Depay est « très fatigué »

A l’issue de cette partie contre les Ecossais, le Néerlandais a fait part de son ressenti après ce mois de préparation et en attendant les premières sorties officielles avec les Rhodaniens. « Je suis très fatigué après 6 mois sans jouer, a-t-il confié à RMC Sport. J’ai besoin de ça pour revenir dans de bonnes conditions. Je travaille très dur. J’ai travaillé pour (être prêt pour) l’Euro et ensuite pour la suite de la saison. J’espère que tout le travail pourra payer avec . Tous ceux qui ont eu une blessure comme la mienne reviennent fort, comme Jeff-Reine Adélaïde ».

Concernant le rendement collectif de sa formation, l’ancien mancunien a concédé : « Aujourd’hui, on a gagné, mais on a encore beaucoup de choses à améliorer. On reste concentrés, mais ce n’était pas si mal que ça. »