L’OL repart de l’avant face au Celtic (2-1)

L’Olympique Lyonnais a remporté ce samedi son match amical face au Celtic. Une belle réponse après la défaite face aux Rangers.

A deux semaines de son duel contre le PSG en finale de la , l’Olympique Lyonnais a livré une prestation rassurante en amical. Les Gones ont pris la mesure du à l’extérieur (2-1). Les Rhodaniens se sont offert deux buts durant la première période pour assurer le plus dur. En fin de rencontre, sur un moment de déconcentration, ils ont essuyé la réduction du score adverse.

Face à une équipe bis du champion d’Ecosse, les Lyonnais ont attaqué le match par le bon bout. L’ouverture du score est intervenue dès la 4e minute et fut l’œuvre de Moussa Dembelé. L’ancien du Celtic a fait la différence de la tête sur un centre de Marcelo. La deuxième réalisation est arrivée, elle, à cinq minutes de la mi-temps. Memphis Depay a confirmé sa montée en puissance en convertissant un service de Léo Dubois d’une belle talonnade.

Clean sheet manqué de justesse

Incisifs, les Lyonnais auraient pu s’imposer plus largement s’ils avaient exploité leurs autres opportunités. Houssem Aouar a notamment tenté deux fois sa chance face aux buts (3e et 12e). Il aurait pu aussi y avoir un pénalty sifflé pour l’OL, suite à une intervention litigieuse sur Bruno Guimaraes (34e). Côté écossais, on notera une frappe sur le poteau du Français Olivier Ntcham.

La deuxième période a été moins aboutie côté lyonnais que la première, et en particulier après l’entrée en jeu des titulaires adverses, mais Rudi Garcia ne fera certainement pas la fine bouche à l'issue de cette partie. Ce dernier demandait plus de caractère de la part de ses ouailles après le revers contre les Rangers (0-2). Il en a eu. Et ce, malgré le but pris de la part d'Elyounoussi à la 89e après un duel perdu par Tété.

Avant leur duel contre les Parisiens, va encore disputer deux rencontres amicales. Ça sera face aux équipes belges de La Gantoise et du Royal Antwerp. Jason Denayer et consorts espèrent poursuivre sur leur lancée afin d’arriver dans les meilleures prédispositions à leurs échéances à enjeux.