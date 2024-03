OL, Daniel Riolo fracasse Nemanja Matic et d’autres recrues

Auteur d’une copie indigeste face à Lens, dimanche soir, Nemanja Matic n’a pas été loupé par Daniel Riolo, qui estime que le Serbe est surcoté.

Sur une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a été arrêté par le Racing Club de Lens (0-3), dimanche. Ceci lors du match en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Nouvelle recrue hivernale, Nemanja Matic, qui n’a pas convaincu lors de cette rencontre, a été critiqué par Daniel Riolo.

Matic ne fait plus peur, selon Riolo

En quête de renforts offensifs, notamment au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a pu s’offrir les services de Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais. Mais pour Daniel Riolo, le milieu de terrain serbe n’est plus un bon joueur comme il l’était dans les rangs des Rouge et Noir il y a quelques mois.

« L’OL a été renvoyé à ses limites, et ces limites ce sont celles que contient cet effectif, c’est le niveau de certains joueurs. Ceux qui se sont vus trop beaux, ce sont ceux qui ont pensé que Matic était encore un bon joueur de foot. Alors beau joueur de foot oui, mais joueur de foot performant, non ! Je ne comprends pas qu’il y ait des gens qui continuent de ne pas le voir. Dès que le niveau s’élève, il suffit que tu fasses juste un petit coup tactique en lui mettant un joueur dans les pattes, et c’est fini. Il ne bouge pas, c’est mort », a lancé l’éditorialiste RMC Sport dans l’After Foot.

Riolo s’inquiète des recrues et de la suite de saison de l’OL

Auteur d’un début de saison chaotique, L4Olympique Lyonnais a pu s’offrir les services des Brésiliens Lucas Perri (gardien) et Adryelson (défenseur), Nemanja Matic (milieu), Orel Mangala (milieu), Malick Fofana (milieu), Saïd Benrahma (ailier) et Gift Orban (avant-centre). Mais pour Riolo, il y a de quoi s’inquiéter puisque ces recrues ne rassurent pas une bonne suite de saison pour les Gones, encore moins un bon début de saison pour la prochaine campagne.

« Les Lyonnais ont fait leur match contre Lens, on ne peut rien leur reprocher. Mais il y a des interrogations sur les joueurs qu’ils ont achetés très cher au mercato d’hiver et sur lesquels on s’est immédiatement enflammé. Pour l’instant, ça ne vaut pas grand-chose. Lyon va se sauver, mais la saison prochaine, vu ce recrutement de l’été dernier et de janvier, ils ne vont pas tout encore changer. Ils vont redémarrer la saison prochaine en étant ambitieux et essentiellement avec cette équipe, ça me fait peur. Les joueurs pour qui ils ont lâché jusqu’à 25 millions d’euros, je ne suis pas sûr qu’ils soient si forts que ça, Saïd Benrahma compris », a ajouté Riolo.

Neuvième avant la réception des Lensois, l’OL a désormais dégringolé au classement. Les Gones occupent désormais la 11e place avec 28 unités au compteur.