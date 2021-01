OL - Caqueret compare Cherki à Ben Arfa

Le jeune milieu de terrain de l'OL s'attend à ce que son partenaire, bourré de qualités, explose au très haut niveau dans les prochaines années.

Habitué à sortir des pépites, l'Olympique Lyonnais peut s'appuyer sur un centre de formation mondialement réputé. Prochain crack annoncé ? Le milieu offensif Rayan Cherki. Seulement âgé de 17 ans, le milieu offensif évolue déjà régulièrement avec les professionnels et devrait devenir de plus en plus important au fil des saisons.



Déjà très courtisé, Rayan Cherki doit toutefois poursuivre sa progression et être mis dans les meilleures conditions pour cela. Alors que l'OL joue les premiers rôles en , Rudi Garcia l'utilise donc avec méthode et prudence. Ainsi, il a participé à 15 rencontres en championnat cette saison, 3 fois seulement en tant que titulaire.

"Il va faire très, très mal dans les années à venir"

Mais cela n'inquiète pas son partenaire Maxence Caqueret, autre pépite de l'OL. Selon lui, Rayan Cherki est promis à un avenir doré, alors que ses qualités rappellent un certain Hatem Ben Arfa. "Rayan, c’est un crack. C’est un joueur vraiment précoce. Il a une technique hors normes, il va faire très, très mal dans les années à venir. Surtout s’il continue sur sa lancée. Il cherche toujours à progresser, à être meilleur", a d'abord encensé le milieu relayeur dans un entretien accordé à Onze Mondial.

"Une grande carrière l’attend s’il ne change pas d’état d’esprit. Il me fait penser à Ben Arfa lorsqu’il était plus jeune, le type de joueur qui a un talent énorme par rapport aux autres et qui a tout pour réussir", a ensuite expliqué Maxence Caqueret, totalement fan de son partenaire issu du centre de formation des Gones.

Pour sa part, Rudi Garcia, l'entraîneur du club, se veut plus mesuré. "On le gère en le faisant travailler, en l’accompagnant et en lui expliquant bien surtout ce que l’on attend de lui sur le terrain. Quand il s’agit d’attaquer, de marquer des buts ou d’être décisif, on peut compter sur lui. Il doit continuer à travailler son replacement, son placement et sa générosité défensive pour l’équipe", avait ainsi confié le technicien au mois de novembre dernier. Tout vient à point à qui sait attendre, dit-on !