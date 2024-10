OL - Besiktas, le gouvernement bloque la voie aux supporters turcs

Rangers vs Lyon

A trois semaines de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Besiktas, le gouvernement prend une décision forte contre les supporters du club turc.

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais affrontent les Glasgow Rangers en Ecosse pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Après cette rencontre, les Gones accueilleront les Turcs de Besiktas pour le compte de la troisième journée de la C3. Mais à quelques semaines de ce match, les autorités lyonnaises ont mis un frein aux supporters de Besiktas.

Les supporters de Besiktas avaient averti l’OL

Fixé sur ses adversaires depuis quelques semaines, l’Olympique Lyonnais aura à affronter le Besiktas en phase de groupes. Mais les anciennes confrontations entre les deux équipes étaient soldées par des tensions. En septembre dernier, les supporters de Besiktas ont même fait un rappel à leurs homologues lyonnais.

Dans un message sur X, le Collectif Ultras Besiktas aux Lyonnais les débordements en marge du quart de finale aller entre l’OL et le Besiktas. « En 2017, Lyon et Beşiktaş s'étaient affrontés. Le match avait été marqué par de nombreux problèmes. Hier, les hooligans de Beşiktaş ont montré qu'ils étaient prêts pour le match du mois prochain », ont écrit les Ultras autour d’une affiche sur laquelle on peut lire : « Êtes-vous prêts, les fans de l’OL ? Round 2 ».

Interdiction de déplacement pour les supporters de Besiktas

Mais cela ne se reproduirait plus. C’est dans cet ordre d’idées que la préfecture de Lyon pris la décision, mercredi, d’interdire le déplacement aux supporters turcs. Vu que cette rencontre a été classée à très haut risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DLNH).

Dans la note de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, il est indiqué que toutes personnes supportant le club turc seront interdites « en ville, au stade, dans les gares, les aéroports, sur les autoroutes et devant l'hôtel des joueurs du mercredi 6h au vendredi midi ».

Il est donc interdit aux supporters de Besiktas « la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon, dans les gares SNCF du département du Rhône, dans les aéroports de Lyon et aux péages autour de la métropole lyonnaise », ainsi que « l'accès au stade et à ses abords ».