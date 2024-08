Ligue Europa : Lyon et Nice connaissent leur programme

Après celui de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la Ligue Europa a été effectué ce vendredi. Lyon et Nice sont fixés.

En plus des quatre clubs français engagés en Ligue des Champions, Lyon et Nice vont participer cette saison à la Ligue Europa. Les Gones et les Aiglons ont découvert ce vendredi le programme qui les attend après le déroulement du tirage au sort à Monaco.

Alors qu’il figurait dans le chapeau 2, l’OL de Pierre Sage s’est vu offrir un menu assez corsé. Il devra notamment se coltiner deux géants turcs. Le Besiktas viendra au Groupama Stadium, tandis qu’un déplacement est au programme chez le Fenerbahçe de José Mourinho.

Nice mieux loti que l’OL

L’OL aura aussi à effectuer un autre long voyage, du côté de Qarabag (Azerbaidjan). Il y aura par ailleurs une visite chez les Rangers de Philippe Clément. D’autre part, des retrouvailles sont prévues contre Hoffenheim, une équipe allemande que Lyon qu’avait affronté en C1 il y a de cela quelques années.

L'article continue ci-dessous

Concernant les matches à domicile, en plus de Besiktas, l’OL recevra l’Eintracht Francfort, l’Olympiakos et le Ludogorets. Une adversité intéressante. Actuellement en difficulté en championnat (17e au classement), Lyon aura à sortir le grand jeu pour pouvoir terminer dans le Top 8 et accéder ainsi directement aux 8es de finale de l’épreuve.

Pour ce qui est de Nice, il semble avoir un programme plus abordable même si des matches compliqués attendent également les Azuréens. Leurs opposants les plus redoutables seront la Lazio, les Rangers et la Real Sociedad, sachant qu’ils recevront les deux derniers. Sinon, ils auront à défier également Twente, Bodo-Glimt, l’Union Saint-Gilloise, Elfsborg et le Ferencvaros.